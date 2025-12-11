深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地

高雄休旅車硬闖紅燈秒撞飛無照長腿妹。（圖 ／翻攝畫面）

高雄苓雅區10日凌晨驚傳一起嚴重車禍，1輛由 68 歲黃姓男子駕駛的休旅車沿同慶路行駛時疑似不顧紅燈，直接高速衝入路口，當場猛力撞上從凱旋二路直行而來的 26 歲鄭姓機車女騎士，整起事故的監視器畫面曝光後，撞擊力道之大宛如電影特效，現場瞬間變成「零件四散」的爆破場面，令人怵目驚心。

根據畫面顯示，當時鄭女正正常直行，黃男的休旅車卻未減速直接闖入路口，瞬間迎面撞上機車。巨大的撞擊聲響起後，鄭女連人帶車被猛烈拋飛，整個騰空翻滾數圈後重摔在對向車道旁。她所騎的機車在撞擊後當場解體，車殼、金屬零件、塑料碎片四散飛落，形同廢鐵。由於鄭女當時穿著短褲，畫面中可見她翻滾時雙腿裸露在外，情況相當危險。

廣告 廣告

警方獲報到場後確認，兩人皆無酒駕情形。黃男未受傷；鄭女臉部與四肢多處擦挫傷，所幸仍然意識清楚，被緊急送醫治療，目前無生命危險。警方調閱路口監視器後，初步判定肇事主因為黃男闖紅燈導致，但詳細責任區分仍待交通大隊進一步研判。

更令人意外的是，警方進一步發現雙方均涉及無照相關問題。黃男的汽車駕照早已遭註銷，仍違規上路駕駛；鄭女則屬無照騎乘機車。依《道路交通管理處罰條例》規定，黃男闖紅燈可處 1,800 至 5,400 元罰鍰，而無照駕駛部分則分別可處 6,000 至 24,000 元罰鍰，警方當場開單並禁止兩人再行駕駛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

查川普就開戰？美警告國際刑事法院別越線 嗆聲ICC：不修法就制裁

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」