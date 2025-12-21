深夜驚魂！高雄大寮車修廠暗夜爆燃「火燒4車」 老闆灼傷送醫

社會中心／程正邦報導

高雄大寮車修廠暗夜爆燃「火燒4車」，老闆滅火灼傷送醫。(圖/翻攝畫面)

高雄市大寮區 21 日深夜驚傳嚴重工廠火警，位於大寮路的一處汽車維修廠在晚間 10 時許突發惡火，現場傳出劇烈爆炸聲響，火勢伴隨濃煙直竄天際，驚動鄰近住戶。據目擊者描述，火災現場初步計有 4 輛待修車輛被燒成廢鐵，工廠老闆在試圖壓制火勢過程中不慎受傷，目前已緊急送往高雄長庚醫院救治。

疑維修作業突爆燃 維修廠瞬間化為火海

這起火警發生在夜深人靜的時刻，大寮路一帶原本已趨安靜，卻被突如其來的爆炸聲打破。據了解，事發當時汽車維修廠內仍有員工在進行作業，一名年長員工在修繕車輛過程中，車體疑似不明原因突然發生爆炸，火勢隨即迅速蔓延，點燃廠內的易燃油品與維修器材。

當地目擊民眾心有餘悸地表示，當時先是聽到一聲巨大轟響，接著火舌便從廠房內竄出，受限於廠內堆放大量易燃物，火勢擴散速度極快。現場民眾觀察發現，工廠內停放的 4 輛汽車因閃避不及，迅速被捲入熊熊烈焰中，陷入一片火海。

消防隊員拉起多條水線實施阻隔防護，火勢在深夜11時許撲滅。(圖/翻攝畫面)

老闆奮不顧身滅火遭灼傷 警消封鎖現場調查

火災發生初期，維修廠老闆為了保住客戶車輛與廠房財產，第一時間奮力嘗試滅火，卻在過程中不幸遭高溫火焰與熱氣灼傷手臂。救護人員抵達現場後，立即將受傷的老闆送往長庚醫院進行專業治療。

高雄市消防局獲報後出動15車33人前往灌救，由於現場濃煙密佈且伴隨油煙味，消防隊員拉起多條水線實施阻隔防護，防止火勢波及緊鄰的民宅。

現場係8樓建築物，1至3樓建築獨立使用，於騎樓燃燒雜物，23時15分火勢控制，23時17分火勢撲滅，所幸無人員傷亡。但詳細的起火原因究竟是施工不慎、化學品反應，或是車輛電路故障引發爆燃，仍需待火災調查科人員進一步採證鑑定。

