深夜驚魂！高雄男站斑馬線「肉身」擋計程車嚇人

男子面無表情站在一台計程車前，盯著駕駛一動不動。（圖／東森新聞）





前天周六深夜11點多，高雄大寮出現深夜驚魂。高雄民眾路過，鳳林三路與山頂路時，看見一名男子面無表情站在一台計程車前，盯著駕駛一動不動，是肉身擋車嗎？還是因為什麼衝突呢？

男子站在計程車前，拿起手機打電話，面無表情看著司機，氣氛詭異又緊張，雙方敵不動我不動，到底什麼原因讓兩人僵持不下，把時間倒轉就可知曉。

監視器拍下，男子過馬路走到一半，計程車從左側疾駛而來，男子來不及反應就被撞上。

事發就在10日晚間11點多，高雄大寮鳳林三路與山頂路，49歲的陳姓男子開計程車左轉進入路口時，疑似天色昏暗沒看清，與穿深色外套的31歲呂姓男子，因此發生碰撞，男子被嚇得雙手扶住引擎蓋，路過民眾不知情還以為是行人停在路中攔車。

廣告 廣告

高雄市交警大隊林園分隊小隊長郭鴻泰：「現場為49歲陳姓男子駕駛計程車，與一名31歲呂姓行人發生碰撞，呂男腳部受傷自行送醫，駕駛酒測值為0。」

警方到場釐清確認是兩人發生車禍糾紛，事故導致呂姓男子腳部有受傷，他自行就醫，據了解陳姓男子沒有酒駕，究竟是天色昏暗沒看清，還是分心恍神，確切的事故原因，還有待調查釐清。

更多東森新聞報導

獨家／限速40你開20！多元計程車運將怒叭同行爆衝突

搭計程車車資用丟的被勸導！酒店男竟亮刀抵運將頸恐嚇

單車騎士疑搶快闖燈！遭小黃撞頭部重傷ICU觀察中

