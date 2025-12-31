深夜驚魂！高雄老牌鋼鐵廠突竄火光 50名員工驚險逃生

高雄市小港區沿海二路的唐榮鋼鐵廠，30日深夜11時30分許驚傳火警，消防局獲報後緊急調派19輛消防車、46名消防人員前往搶救。火勢於31日凌晨0時02分獲得控制，燃燒面積約80平方公尺，現場50名員工全數安全疏散，所幸無人受傷或受困。

高雄市小港區沿海二路的唐榮鋼鐵廠發生火警。（圖／中天新聞）

據初步調查，火警發生於廠房一樓冷壓廠作業過程中，疑似因冷壓機鋼板滑脫產生摩擦而起火，隨後引燃鄰近的冷壓油槽，火勢更進一步延燒至地下室油槽。另有消息指出，可能是廠內液壓油洩漏引發火警，確實起火原因仍待火調科人員詳細調查釐清。

廣告 廣告

高雄市小港區沿海二路的唐榮鋼鐵廠發生火警。（圖／中天新聞）

火災發生時，廠房內延燒並冒出大量濃煙，附近道路一度瀰漫煙霧。消防人員抵達現場後立即展開滅火行動，經過半個多小時的搶救，成功控制火勢避免進一步擴大。消防人員隨後進行現場巡視及後續處理工作，確保火勢完全熄滅不會復燃。

高雄市小港區沿海二路的唐榮鋼鐵廠發生火警。（圖／中天新聞）

工廠管理人員在火災發生時迅速組織疏散，將現場員工全數撤離危險區域。雖然火勢較大且波及範圍達80平方公尺，火災發生原因還有待後續調查釐清。

延伸閱讀

調查局打詐有成！千名調查官約談364人、查扣1.8億

前三灣鄉長涉百件貪污疑潛逃 苗院：汲取經驗、精進作為

元旦升旗路跑3千人參賽 北市警交管資訊一次看