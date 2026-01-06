深夜驚魂！高雄變電箱爆炸百戶斷電 居民爆：早就怪怪的
高雄前金區1月5日深夜發生變電箱爆炸事故，地點位於河南二路與自強一路交叉口。晚間11點多，該處變電箱突然起火燃燒，爆炸聲響劃破寧靜夜晚，附近路燈及住家電力系統瞬間中斷。
根據現場目擊民眾描述，事發當下電箱先是冒出大量濃煙，隨即傳出連續爆裂聲響，聲音類似鞭炮爆炸。濃煙帶有強烈燒焦氣味，迅速擴散至鄰近道路，整個區域煙霧瀰漫，能見度大幅降低。
警消單位接獲報案後立即出動，抵達現場第一時間拉起封鎖線，確保民眾遠離危險區域。消防人員進行初步滅火作業，同時通知台電公司派遣專業技術人員前往處理。此次事故影響範圍廣泛，造成附近上百戶居民無電可用，民眾生活大受影響。
值得關注的是，當地居民指出，變電箱爆炸前，該區域路燈曾發生不明原因故障。相關單位雖已派員檢修，但始終無法查明故障原因。居民質疑此次電箱爆炸事件，是否與先前路燈異常有所關聯。
台電公司表示，已派遣工程人員連夜搶修，全力恢復供電。針對事故發生原因，將進行全面調查，包括檢視變電箱設備狀況、線路配置以及近期維修紀錄。初步研判可能因素包括設備老化、線路負載過重或外力破壞等，詳細原因仍待進一步釐清。
這起事故再次引發民眾對於公共電力設施安全的關注。專家呼籲，相關單位應定期檢測變電箱等重要電力設備，建立完善預警機制，避免類似意外再度發生，確保民眾用電安全。
