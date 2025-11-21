中部中心／張喬羿、李柏瑾

台中有兩群人，在網路起口角，相約談判，一大群人，深夜在公園，毆打5名被害人，不過這群惡煞，在聽到警笛聲後，直接一哄而散，落荒而逃，警方後續調閱監視器，以車追人，逮到8名犯嫌。

深夜馬路上，兩台轎車，緩緩停下，沒有靠邊停，而是大辣辣停在路中間，一台接一台，陸陸續續也跟著停下來，車門通通打開，一窩蜂的下來了好多人，一群人對著角落，不斷狂毆，但突然間，這群惡煞，東奔西跑，一哄而散。

又傳暴力事件！疑網路起口角約談判 台中太平深夜群起鬥毆

深夜驚魂! 多車聚集相約談判變鬥毆 警到場一哄而散（圖／翻攝畫面）

原來是因為警察來了，一大群人才會落荒而逃，暴力衝突就發生在台中太平區921地震公園附近，雙方因為在網路上有口角糾紛，半夜約談判，但一方1車5人，另一邊卻來了將近20人，戰力懸殊，人多打人少，所幸警方趕到，嚇的瞬間鳥獸散。





深夜鬥毆! 疑網路起口角約談判 一群惡煞猛毆5被害人（圖／翻攝畫面）

警方以車追人，陸續逮到涉案雙方，一共13人，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送偵辦。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

