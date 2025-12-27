生活中心／程正邦報導

台北捷運：SOP 啟動，全線慢速巡軌巡檢，目前沒發現異常。（示意圖）

今（27）日深夜 23 時 05 分，台灣宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 的強烈地震，劇烈搖晃橫掃全台。由於震央距離陸地極近，且全台多處震度達 4 級，大眾運輸系統立即啟動應變機制。台北捷運公司與桃園捷運公司皆在第一時間發布緊急營運調整，針對軌道、隧道及電力設備進行全面安全盤查，確保旅客生命安全。

深夜 7.0 強震突襲！北捷全線降速巡檢、桃捷「全線列車暫停」。（圖／翻攝自Threads @jesus_love_becomes_new_me ）

地震報告：宜蘭外海 7.0 強震，深度 72.8 公里

根據中央氣象署的精確測報資料，此次震央位於宜蘭縣政府東方約 32.3 公里的東部海域（北緯 24.77 度，東經 122.09 度）。地震規模高達 7.0，且震源深度僅 72.8 公里，屬於顯著有感地震，全台感受到強烈的水平擺盪與上下震動。

廣告 廣告

台北捷運：SOP 啟動，全線慢速巡軌巡檢

台北捷運公司表示，地震發生當下已立即啟動標準作業程序（SOP）。目前全線列車皆維持在慢速巡軌階段，以目視方式確認軌道結構、高架樑柱及電力供應系統是否受地震影響。

列車持續運行但速度減緩，各車站同步加強跑馬燈與廣播宣導。截至發稿時間，北捷各路線系統暫無異常回饋，待全線巡軌完成且確認安全無虞後，將恢復正常營運時速。

地震發生時，不少搭捷運的民眾嚇壞：「震超晃捷運車廂在跳舞」。（示意圖／資料照）

桃園捷運：偵測 4 級震度，全線列車緊急停車

桃園捷運（機捷）災難應變系統監測顯示，全線最高震度達 4 級。行控中心第一時間下令全線列車立即停車，以防強震造成脫軌意外。

桃捷公司目前正針對高架路段、隧道通訊及軌道感測器進行地毯式檢核。需待行控中心確認全線路段安全後，才會逐步恢復緩速運行。

更多三立新聞網報導

員林「雙刀男」路口揮舞西瓜刀威脅騎士 彰檢聲請強制安置

避邪神帖奏效！東京「西太后」餐廳成反共聖地 八炯重返揭現況

96歲阿公病榻清醒「滑手機」為看賴清德 釣出總統本尊暖心祝福

旅日成本再增加！日本政府拍板：明年7月起「出境稅」漲3倍

