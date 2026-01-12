深夜5.3地震「17縣市有感」 氣象署：1227規模7餘震還沒停

記者蔣季容／台北報導

今（12）日21時31分發生芮氏規模5.3地震。（圖／氣象署）

今（12）日21時31分發生芮氏規模5.3地震，震央即在宜蘭縣政府東方24.9公里，位於台灣東部海域，地震深度70.3公里，最大震度3級。中央氣象署表示，該起地震是去年（2025）12月27日規模7.0地震的餘震，預估後續仍會有餘震發生，不過強度不會太大。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，該起地震是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞，宜蘭南澳、桃園市、新竹關係最大震度3級，宜蘭市、新北、台北等地區也有2級。該起地震大部分影響區域在台灣中部以北，因為發生在夜間，背景環境相對安靜，民眾對於震動的感受會比日間更有感。

吳健富指出，該起地震是去年12月27日23時05分規模7.0地震的餘震，當初有說1227地震後續會有餘震，民眾感覺餘震數量不多，是因為深度較深，傳遞到地表時能量被地層稀釋掉。

吳健富提及，1227主震發生後，氣象署至今共偵測到6個餘震，今晚是比較大的餘震。他提醒，未來仍可能會有餘震發生，不過不會太大，傳送到地表時民眾感受已沒這麼強烈。

