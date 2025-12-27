深夜7.0地震 沖繩也搖晃...氣象廳急發海嘯預報

日本氣象廳於28日凌晨0時13分發布「海嘯預報」。（圖／翻攝日本氣象廳）





中央氣象局最新資料顯示，27日晚間11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震源深度約72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方約32公里。地震瞬間造成全台驚嚇，多地明顯晃動，而日本氣象廳也發布「海嘯預報」。

根據氣象局觀測，最大震度為4級，涵蓋宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣、台中、南投、新竹市、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義縣、嘉義市及台南等地。其他地區震度依序為高雄、屏東3級，連江、澎湖2級，金門1級。

此次地震不僅台灣本島有感，日本沖繩縣部分地區亦測到震度，其中石垣市、與那國町、竹富町最大震度達3級，宮古島市及多良間村測得1級震度。

日本氣象廳於28日凌晨0時13分發布「海嘯預報」，提醒沖繩宮古島與八重山沿海地區未來2至3小時可能出現輕微海面波動，但不具致災風險，相關作業船隻及水上活動需保持警覺。

不同機構對此次地震規模與深度的資料略有差異。日本氣象廳測得規模6.7、深度40公里；美國地質調查所（USGS）則顯示規模6.6、深度約67.5公里。日本首相官邸也透過官方社群提醒沖繩地區居民注意強震影響。

