深夜7.0強震全台狂晃！國家警報響爆 桃園機場天花板崩落畫面震撼

深夜突如其來的強震讓全台民眾瞬間清醒。今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域、位於宜蘭縣政府東方約32.3公里處，發生芮氏規模7.0地震，震源深度72.8公里，威力橫掃全台，多地明顯感受到劇烈搖晃。

桃園國際機場也傳出災情，有天花板結構物掉落，現場畫面相當驚悚。（圖/我是桃園人臉書）

地震發生當下，國家級警報連續響起，雙北、宜蘭、基隆、桃園等縣市震度一度達到4級，不少民眾驚慌逃離室內。強烈震動之下，桃園國際機場也傳出災情，有天花板結構物掉落，現場畫面相當驚悚，所幸後續狀況仍待相關單位進一步釐清。

這起強震再次提醒，深夜地震來得又快又猛，民眾務必留意後續餘震並注意周遭環境安全。

