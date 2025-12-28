深夜7.0強震國家級警報大響跑不跑 他曝1原因：住2樓以上不用跑

1227地震最大地動加速度圖。圖／翻攝自中央氣象署

27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，全台有感嚇壞不少民眾，多縣市國家級警報大響，劇烈搖晃也讓不少人第一時間猶豫是否要跑到戶外。對此，政治評論人吳崑玉指出，若是住在2樓以上的話，其實不用急著逃跑；消防署也提醒，不用急著衝出門。

規模7.0強震全台有感

27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，即台灣東部海域，深度72.8公里，屬於中層地震。宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市最大震度達到4級；高雄市、屏東縣3級；連江縣、澎湖縣2級；金門縣1級。

地震發生別急著跑到戶外

由於劇烈搖晃，不少人在地震發生當下都思考是否要跑到室外，政治評論人吳崑玉表示，他看到一堆地震跑路文，但如果家是住在2樓以上的話，其實不用急著跑。因為地震對建築物的傷害，通常在最初1分鐘內造成，1分鐘應該不足以讓人從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。

就算能在1分鐘之內跑到戶外，吳崑玉指出，若建築物受損，最先掉落的多是大樓磁磚，因此戶外也不見得安全，建議除非發現牆面裂縫或結構損傷，否則還是先在家中躲好再看狀況。

消防署提醒睡覺發生地震時，別急著下床。圖／翻攝自消防署臉書

睡覺發生地震別急著下床

由於1227大地震發生時在深夜時段，許多民眾已上床就寢，消防署也在臉書給出5個地震發生當下該如何應對的建議，並提醒防災不是臨時抱佛腳，平時就要做好準備，如此一來，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

🛏 第一時間先保護自己：

地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

📍 遠離危險物品：

如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

👟 鞋子、手電筒放床邊：

平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

⏳ 等搖晃停止再行動：

確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

🚪 保持冷靜，避免餘震受傷：

開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

📌 提醒大家：

✔ 家裡有沒有緊急避難包

✔ 家中家具是否固定

✔ 家人是否知道地震時該怎麼做



