深夜7.0強震把全台都搖醒！影后發聲「願大家平安」 她驚：以為完蛋
記者趙浩雲／台北報導
今（27）日晚間11點06分，東北部地區發生芮氏規模7.0地震。本次地震震央位在北緯24.62度，東經121.94度，地震深度40公里。對此藝人鍾欣凌也發文，表示希望大家平安。
鍾欣凌發文驚呼：「地震也太大了吧，平安，平平安安」提醒大家要注意安全，對此網友與演藝圈好友也紛紛留言，吳怡霈更說「我真的要嚇死……在想說完蛋了怎麼辦」，楊麗音也表示「大家平安」。
東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位置：北緯24.62 東經121.94％，震源深度：40公里，預估震度宜蘭縣7級、臺北市6強、基隆市6強、新北市6弱、桃園市6弱、新竹市6弱、新竹縣6弱、苗栗縣5強、臺中市5強、彰化縣5強、花蓮縣5強、南投縣5弱、雲林縣5弱、嘉義市5弱、嘉義縣5弱、臺南市5弱、臺東縣5弱、高雄市4級、屏東縣4級、澎湖縣3級、金門縣3級、連江縣3級。
影響範圍臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。
