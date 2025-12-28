深夜7.0強震狂搖！他正在看《怪奇物語》嚇壞：以為要掉入顛倒世界

生活中心／黃韻璇報導

新莊地裂。（圖／網友gigaliu授權提供，未經同意請勿轉載）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。就有網友分享自己在13樓看《怪奇物語》，直呼「以為我要掉下去顛倒世界」。

這次地震幾乎半個台灣都感受到4級震度，尤其越高樓層的民眾震感相當強烈，就有民眾在Threads發文分享，透露自己當時在13樓，正在看《怪奇物語》，沒想到下秒就發生大地震，忍不住驚呼「我真的以為我要掉下去顛倒世界」。

其他網友也留言分享自己地震當時的狀況，「我也正在看怪奇物語⋯搖到變在看4DX」、「我也正在看怪奇物語，剛好正在演燈光閃爍的地方，我想說我在看什麼4DX」、「剛剛看完以為房子下面要開門了」、「14樓晃到我真的覺得要掉進顛倒世界了」、「觸爛，剛看完就地震，太沈浸式體驗了」、「以為威可那正在把X維度跟現實世界融合在一起了」、「正在看+1，我以為要裂開掉進顛倒世界了」。

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市有感。（圖／氣象署）

根據中央氣象署地震報告，這起地震發生在27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0強震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

