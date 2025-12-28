深夜7.0強震突襲！27樓媽媽急奔房間「抱寶寶逃命」 驚險一幕網友看傻

住在27樓的媽媽地震當下衝進房間救寶寶。圖／翻攝自Threads@syu.bi.5

27日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台多達17個縣市觀測到最大震度4級，不少民眾也在網路上分享地震當下的驚險畫面，其中一名住在台北市信義區27樓的媽媽，衝進房內抱起寶寶逃難，影片引發網友熱烈討論。此外，一名看護被地震嚇得驚聲尖叫，不過仍用肉身保護臥床阿嬤，同樣感動許多人。

住家高達27樓！媽媽「救寶寶」驚險一幕掀熱議

一名女網友在Threads上分享，自己住在信義區大樓的27樓，地震讓住家產生劇烈搖晃，於是衝進房間抱起寶寶逃難。

影片可見，寶寶以趴睡姿態熟睡中，地震剛到時，嬰兒床先是輕微晃動，不料幾秒後嬰兒床開始劇烈搖晃，監視器畫面也變得模糊，拿著手機的媽媽衝上前抱起寶寶逃離房間。原PO事後回憶表示，地震當下第一時間只想到孩子的安全，「希望大家都平安」。

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「27樓我應該會直接漏尿」、「你住27！我13就就嗨了」、「好暖喔」、「我昨天不在家（15樓）但我在一樓都快哭出來，27樓可能直接原地腿軟」、「這個拍起來最恐怖，辛苦了」、「25樓地方媽媽報到，跟你一樣的動作」。

住在27樓的媽媽地震當下衝進房間救寶寶。圖／翻攝自Threads@syu.bi.5

看護肉身護臥床嬤！兩人「互相安慰」暖哭網友

另一段「看護救阿嬤」的畫面同樣遭瘋傳。一名網友在Threads上貼出家中監視器畫面，表示地震發生當下，家中的看護馬上跳下床，以肉身護著臥床的阿嬤，讓他感到相當暖心。

影片可見，地震當下整個房間劇烈晃動，看護上前拿枕頭蓋住阿嬤的頭部，彎著腰護著阿嬤，阿嬤表示「免驚啦」，看護嚇得當場尖叫，不過也並未停止保護阿嬤，不斷說道「不要動！不要動」，不久後停止搖晃，阿嬤也安慰「沒關係啦」。

看護在地震當下保護臥床阿嬤。圖／翻攝自Threads＠ta2__l__tattoo

暖心一幕吸引近8萬網友按讚、147萬次瀏覽，紛紛表示「這看護要好好愛惜，因為她第一個守護的是你的家人」、「好盡責的看護」、「沒有她們，我們的老人家誰來照顧」、「看護跟阿嬤都好棒，互相保護跟安慰彼此」、「看護自己明明怕到不行，還是第一時間用枕頭保護阿嬤，這是天使吧」。



