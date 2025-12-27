深夜7.0強震！八點檔男星PO災情：第一次覺得慌亂

地震芮氏規模7.0，王凱PO物品摔碎。（圖／翻攝王凱臉書）





昨（27）日晚間23時05分，宜蘭頭城外海發生芮氏規模7.0地震，震央距離岸邊約20.4公里，地震深度約72公里，全台明顯有感，台北市最大震度達4級，八點檔男星、藝人王凱也發文PO出家中的地震災情。

王凱在臉書發文分享當下狀況，坦言這次地震讓他第一次感到慌亂。他表示，自己過去從未因地震感到害怕，但剛才那一瞬間「確實不知所措」，家中牆上的層板物品全數掉落，幸好僅有部分玻璃罐摔碎，未造成人員受傷。

王凱也在貼文中關心粉絲與民眾的平安，詢問「大家都還好嗎？」並祈願所有人一切平安。貼文發出後，許多網友湧入留言回報平安網友紛紛表示「平安」、「你沒受傷就好，我來報平安啦」、「凱哥小心啊！」、「凱哥，我沒事，平安」。



