深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

地震中心科長陳達毅召開記者會說明地震情形。（圖／翻攝自臉書／張育萌）

宜蘭縣外海昨天（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，多地觀測出最大震度4級，台灣本島及澎金馬都能感受到明顯搖晃。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今天（28日）凌晨便在臉書發文大讚，地震中心科長陳達毅於當晚11時50分就召開記者會，且領帶都還歪歪的，「氣象署地震中心值得掌聲」、「辛苦了。真的辛苦了！」

張育萌表示，台中以北地區，幾乎所有地方震度都達到4級，全國各地都顯著有感，因震央在宜蘭外海，所以東部搖晃更明顯，其中花蓮搖晃時間長達21秒，雙北到桃園、新竹，搖晃時間也都持續10秒左右。

張育萌指出，在地震發生後15.2秒，發送第一報國家級警報，也就是本島民眾手機收到的訊息；而在第16.3秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。要注意的是，接下來一週，不排除規模5.5到6.0的餘震，請大家小心。

張育萌提及，地震發生後不到1小時，地震中心立刻釐清資訊、擺好投影片、架好麥克風，只為了向全國緊張焦慮的人民報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。

張育萌說，地震中心深夜記者會直播，站在麥克風前的是地震中心科長陳達毅，回想3年前台東關山晚上快10時，也發生了規模6.4地震，1天內更出現超過50起餘震，當時還是課長的陳達毅也在隔天一早9時在記者會向全國說明。

張育萌透露，當時陳達毅說，常常發生規模6以上地震的時候，地震中心電話就會一直響，這時他不只要面對媒體和民眾的焦急提問，還要更新餘震和判斷震央，「恨不得自己有三頭六臂」。那時候氣象局固定輪流3人值班，但關山地震發生後，當晚主任、副主任、課長和技正都毫無猶豫，直接在半夜衝回氣象局，分析地震資訊和餘震。也因為餘震不斷，有同仁不敢離開電腦，幾乎快24小時沒闔上眼睛。

張育萌感嘆，「今天深夜記者會，我也注意到陳達毅科長的領帶歪歪的。正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。辛苦了。真的辛苦了。」

