深夜7.0強震！宜蘭靠近震央僅4級 專家解釋：震央較深

台灣東北海域在昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台有感，其中最大震度來到4級共有17縣市；不過為何靠近震央的宜蘭，最大震度也僅有4級？對此，台大地質系名譽教授陳文山解釋，由於本次地震震央較深，因此地表感受較不明顯。

根據中央氣象署資訊，27日深夜11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，全台都能感受到明顯搖晃。

其中最大震度來到4級共有17縣市，包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

據《TVBS新聞網》報導，台大地質系名譽教授陳文山分析，本次地震規模達到7.0，不過宜蘭、台北的震度僅在4級，主因與震央較深有關；若震央是在淺層只有10公里的深度，以規模7.0的地震而言，在地表感受到的震度就不只如此。他以2018年的0206花蓮地震為例，當時地震規模僅有6.2，但深度僅10公里，造成花蓮大樓倒塌等嚴重災情。

本次因震央較深的關係，震度有所減緩，陳文山提到，本次地震屬「菲律賓板塊隱沒帶地震」，隱沒帶相當長，從花蓮端至台北端、由淺到深延伸，發生在較靠近台北的多為深層地震，深度達100多公里至200公里都有，因此地表感受較不明顯。

陳文山也提醒，接下來幾天仍可能有規模5到6左右的餘震發生，提醒民眾做好防震準備。

