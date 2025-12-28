深夜7.0強震「搖醒全台人」！沖繩3地區超有感 福建沿海也遭波及

台灣27日深夜11時05分於宜蘭外海發生7.0強震。圖／中央氣象署

27日深夜11時05分國家警報大響，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台各地區皆能感受到劇烈搖晃。然而，這一震不只嚇醒台灣人，周邊國家如日本沖繩、中國福建沿海地區，也紛紛遭地震波及，甚至距離台灣2千公里的東京，同樣有民眾感受到搖晃。

中央氣象署指出，這起7.0強震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度為72.8公里，屬於中層地震，全台17縣市最大震度達4級。地震發生後，Threads、PTT等社群紛紛湧入大批網友討論、報平安，驚呼「繼921後最有感的地震」。

此外，宜蘭28日凌晨0時45分再次發生芮氏規模4.7地震，台東隨後也在5時45分、7時03分分別發生規模5.4、4.2地震。

27日深夜11時05分發生強震後，宜蘭、台東陸續發生多起餘震。圖／中央氣象署

中國福建沿海也遭強震波及！多省份民眾回報「有地動」

這起強震也波及中國福建沿海地區，大批中國網友紛紛在微博上發布地震相關文章，包含「台灣海域6.6級地震」、「福建震感」等關鍵詞一度衝上熱搜，包含泉州、汕頭、杭州、廈門、福州等地區民眾也紛紛回報「震感強烈」。

中國福建沿海地區也遭地震波及。圖／翻攝自微博

沖繩3地區震度達3級！連東京也有感

此外，日本沖繩縣同樣遭到波及，包含石垣島、西表島、那國島、宮古島出現明顯搖晃，日本氣象廳指出，石垣市、與那國町、竹富町震度達到3級，日本沿岸也出現輕微的海面變動，不過並無造成災害之虞。

根據《三立新聞網》報導，一名住在上野的王先生指出，地震當下也感受到輕微晃動，打開電視發現新聞台也在播放緊急地震速報，因此趕緊聯繫家人。



