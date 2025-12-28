深夜7.0強震「搖醒全台人」！沖繩3地區超有感 福建沿海也遭波及
27日深夜11時05分國家警報大響，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台各地區皆能感受到劇烈搖晃。然而，這一震不只嚇醒台灣人，周邊國家如日本沖繩、中國福建沿海地區，也紛紛遭地震波及，甚至距離台灣2千公里的東京，同樣有民眾感受到搖晃。
中央氣象署指出，這起7.0強震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度為72.8公里，屬於中層地震，全台17縣市最大震度達4級。地震發生後，Threads、PTT等社群紛紛湧入大批網友討論、報平安，驚呼「繼921後最有感的地震」。
此外，宜蘭28日凌晨0時45分再次發生芮氏規模4.7地震，台東隨後也在5時45分、7時03分分別發生規模5.4、4.2地震。
中國福建沿海也遭強震波及！多省份民眾回報「有地動」
這起強震也波及中國福建沿海地區，大批中國網友紛紛在微博上發布地震相關文章，包含「台灣海域6.6級地震」、「福建震感」等關鍵詞一度衝上熱搜，包含泉州、汕頭、杭州、廈門、福州等地區民眾也紛紛回報「震感強烈」。
沖繩3地區震度達3級！連東京也有感
此外，日本沖繩縣同樣遭到波及，包含石垣島、西表島、那國島、宮古島出現明顯搖晃，日本氣象廳指出，石垣市、與那國町、竹富町震度達到3級，日本沿岸也出現輕微的海面變動，不過並無造成災害之虞。
根據《三立新聞網》報導，一名住在上野的王先生指出，地震當下也感受到輕微晃動，打開電視發現新聞台也在播放緊急地震速報，因此趕緊聯繫家人。
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 34
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 11 小時前 ・ 16
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 17
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 14
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 1
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
專家曝大地震「搖晃秒數」示警：未來一週注意5.5～6.0餘震
1227深夜發生大地震，氣象專家組成的粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）天凌晨發文提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
玉山、嘉明湖銀色世界如雪國 下週一高溫25度 跨年夜防雨襲
冷氣團南下影響台灣高山地區！玉山清晨積雪深度達1.5公分，嘉明湖國家步道也被白雪覆蓋，宛如美麗的銀色世界。氣象專家指出，週六至下週一溫度將逐日回升，各地高溫可達22至25度，但跨年期間受東北季風影響，北部和東半部地區降雨機率較高。民眾把握回暖時刻，並留意天氣變化。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
規模7.6強震撼全台 蔣萬安第一時間呼籲牢記「趴下掩護穩住」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，東北地區發生芮氏規模7.6強震，全台多地出現明顯搖晃。台北市長蔣萬安隨即透過臉書...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
一分鐘報天氣 / 週六 (12/27) 週末大陸冷氣團將減弱，各地氣溫略回升
明天天氣如何？ 週六冷氣團高壓中心出海，強度也將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍於20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱，不過各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14~16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12~14度，近山區仍要留意有10度或10度以下低溫。 週日轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部東部仍較冷，新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和，各地在夜間清晨時段局部低溫仍有14~17度機會，近山區及平地空曠處則受到輻射冷卻影響，局部有12~15度機會。 下週一至週二維持高壓迴流偏東風到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，西半部於夜間清晨有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。 下週三為今年最後一日，受到東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1/2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦冷空氣最強！專家曝「1月上旬天天涼冷」 恐達寒流等級
【緯來新聞網】今（28日）清晨溫度仍偏低，不過白天各地氣溫回升，周一全台天氣最穩定，不過周二將開始變緯來新聞網 ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話