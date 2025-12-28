深夜7.0強震！ 消防署教「睡覺遇地震」5步驟保命

消防署提醒，地震發生時，若民眾仍待在床上，應立即用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。（示意圖／photoAC）

昨天（27日）深夜11時05分，宜蘭縣外海發生芮氏規模7.0強震，多地觀測出最大震度4級。對此，消防署也在臉書粉專分享「睡覺時發生地震，這樣做最安全」的5個步驟，包括別急著下床或衝出房間、避開玻璃或櫃子等等，建議確認主要搖晃結束後，再下床檢查。

1、第一時間先保護自己

地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。

2、遠離危險物品

如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。

3、鞋子、手電筒放床邊

平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

4、等搖晃停止再行動

確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。

5、保持冷靜，避免餘震受傷

開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，並隨時留意後續餘震。

消防署也提醒民眾，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，現在地震已經發生，不妨趁現在檢查「家裡有沒有緊急避難包」、「家中家具是否固定」、「家人是否知道地震時該怎麼做」，只有一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。

