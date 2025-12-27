深夜7.0強震！網驚喊「上下搖完左右360度搖」：想到921

桃機天花板掉落。（圖／東森新聞）





今（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，地震深度僅72.8公里，全台都感受到明顯搖晃。網友也紛紛從睡夢中驚醒，嚇喊「瞬間想到921⋯好恐怖」。

中央氣象署資料，今日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部附近發生有感地震，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0，全台大部分縣市震度都在4級。

網友被突如其來的劇烈搖晃嚇到不行，紛紛留言直喊：「地震啊啊啊我的天啊居然是上下搖完左右360度搖！」、「超大 地震 垂直加橫向的感覺」、「什麼鬼啦 我沒有喝58我要暈死了」、「青埔有地鳴，前後上下也大震動」、「好可怕有聲音」、「我在台北高樓，搖到亂七八糟」、「中北部最有感，祈求大家平安」、「台中很搖，嚇傻」。

另外也有網友回想起多年前921大地震的可怕經驗：「天啊！搖的跟921好像」、「台北超大！瞬間想到921⋯好恐怖」、「感覺全台全部搖起來，而且都晃得很大」、「南無阿彌陀佛，天佑台灣，大家平安」。

