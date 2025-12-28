深夜7.0強震！花蓮4級狂搖21秒 氣象署：相當於16顆原子彈能量

宜蘭外海昨（27）天深夜11點05分發生規模7.0大地震，後續在深夜0點45分、清晨5點45分以及7點03分都有規模3.2到4.7不等的地震發生，中央氣象署表示，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震，未來一週不排除仍有規模5.5到6的餘震。

地震測報中心科長陳達毅指出，12月27日深夜11點05分地震，震央位在宜蘭外海，規模7.0、深度達72.8公里，屬於中層地震，搖晃全台有感，除了中部以北幾乎都有4級震度，南部地區也有3級、2級，且對全台發布國家級警報。

陳達毅表示，此次成因為菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞有關，菲律賓板塊在台灣北部，向北隱沒，就約是此次地震發生位置，由於規模達7.0、深度深，「相當16顆原子彈能量」。

12/27地震詳細報告。圖／中央氣象署

此次地震對台灣造成震度廣泛，台中以北地區最大震度都達4級，至於各地搖晃時間，陳達毅提到，花蓮4級就搖晃達21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗也有10秒左右，國家級警報涵蓋全台。

12/27地震全台震度。圖／中央氣象署

陳達毅說明，今年8月27日宜蘭外海也發生一起規模6.1地震，震央較靠近內陸，深度達108公里，跟昨晚地震類型相似，屬於「板塊隱沒帶地震、深度深、震央位置近」，雖然規模略小，但是這兩起地震很像，目前不排除未來一周內可能有規模5.5至6.0地震。

