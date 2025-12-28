深夜7.0強震 賴清德想起921那晚：「很慶幸天佑台灣」無重大災情

賴清德總統。資料照。總統府提供



宜蘭外海昨（12/27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感。總統賴清德、行政院長卓榮泰今天（12/28）上午出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮，他致詞時提及昨晚地震，表示有一點像921地震那種感覺，他趕快跟卓榮泰取得聯絡，「很慶幸，天佑台灣」，各地也沒有傳出重大的災情，他們兩個才放心。

賴清德指出，昨天晚上的地震，相信大家都嚇了一跳，他馬上跟卓榮泰通過電話，了解各地的災情，因為昨天那場地震，感覺上來得又快又急，而且震得非常大力，「有一點點像在1999年921地震那種感覺」。

廣告 廣告

賴清德透露，921地震他剛好人也在台北，當時他正在準備隔天早上要質詢蕭萬長院長，所以昨天晚上這場地震，他覺得不妙，不知道台灣各地會不會有災情，就趕快跟卓榮泰取得聯絡，卓也已經在聯絡各地，了解各地有沒有災情。

「很慶幸，天佑台灣」。賴清德說，這個地震的中心是在宜蘭東北32公里的地方、地底下73公里深，「所以看起來多數都是四級地震，各地也沒有傳出重大的災情，我們兩個才放心，說那我們今天可以一起來參加（活動）。」

他說，如果各地有災情的話，他們恐怕也要前去了解災情、救災，協助地方政府處理各項事情，「所以今天能夠看到大家，跟大家一起參加這個活動，感覺真好。」

更多太報報導

強震釀1死！五股1小學工友超盡責 勘災不幸撞頭到院前不治

睡覺時發生地震怎麼辦？消防署曝保命5步驟：別急著下床

震後傳災情！新北新莊龍安陸橋磁磚崩落、道路現裂縫 公所回應了