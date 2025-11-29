深夜PO片介紹「叉燒」…網友留言扯香港大火！中國官媒被罵爆刪文

《人民網》發影片介紹叉燒惹爭議，目前已刪除。翻攝自Threads



香港大埔宏福苑社區26日發生五級大火，造成至少128人死亡，中國官媒《人民網》在影音平台Bilibili發布了一段「今晚吃叉燒」的影片，留言區卻有不少中國網友提到香港大火一事，引發批評。不久後《人民網》將影片刪除。

《人民網》小編28日凌晨更新「睡了嗎？今晚吃…」系列最新影片，主要介紹叉燒等美食。留言區卻引來不少中國網友惡意留言，諷刺香港火災，包括「大埔不就有現成的嗎？」、「港式煲仔飯啊」、「叉燒不是竹子燒火做的我不吃」、「可惜火太大，我的港式叉燒焦了」。

隨著爭議升溫，這段影片很快在Bilibili平台上被刪除，但網友們已經將影片和惡意留言截圖並轉發到微博和Threads，引發批評，有網友直言，「真的好沒道德、冷血的人。」、「很難想象這是人民日報這種中共官媒整出來的活，尊重一下香港人罷」、「又是時候教大家煮蛋炒飯」。

但也有網友解釋，「官方發這個視頻本意是因為近期叉燒確立了官方的英文名：char siu，是廣東話譯名。就一個正常的宣傳視頻，有半個字提到香港？壞的是評論區底下帶節奏引戰的人」。

