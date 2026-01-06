深層創傷復原有解方！免開刀免植皮全靠「自癒」創造逆天復原奇蹟

健康中心／洪正達報導

建佑醫院透過創新的療法，協助患者深層創傷的傷口痊癒。（圖／翻攝畫面）

高雄建佑醫院傷口中心近期成功治療一位嚴重車禍創傷患者，其傷口深達肌肉層，甚至在足踝活動時，可見肌肉於傷口底部滑動。依照傳統外科標準，這類深度創傷通常被視為必須住院接受「皮瓣手術」或「植皮手術」的情況，不過，患者最終在未住院、未進行補皮手術的條件下，順利使傷口完全長皮癒合，為臨床提供新的治療思維。

院方表示，該名車禍患者因小腿嚴重撕裂傷就醫，傷口深及肌肉層，甚至在足踝活動時，能看見肌肉在傷口中滑動，若依照常規治療，此類深層創傷大多需要住院進行植皮、或再加上皮瓣手術，但失敗的風險率高，且往往會造成第二、第三處手術傷口與疤痕。

廣告 廣告

後來患者在親友的介紹下，轉介到建佑醫院傷口中心，經鄭文昌醫師評估後，團隊採取不同於傳統手術的創新策略，首先固定傷口內會隨動作滑動的肌肉，讓創面穩定，接著由專業的傷口照護團隊密切追蹤，逐步促使傷口床重新長出健康肉芽。

治療期間搭配使用 「傷口博士」特殊敷料系統，促進邊緣表皮向中央收縮，使傷口自然閉合。歷經多次換藥、評估與調整照護方式，不需住院、不需植皮，也沒有新增手術傷口，在短短三個月內患者傷口最終完全癒合，這項成果也顯示：在適當評估與精準照護下，許多原本需要手術的嚴重創傷，也能透過現代化的傷口管理成功治療。

鄭文昌醫師表示：「深層創傷不一定只能走手術補皮這條路。只要肌肉穩定、傷口床乾淨、肉芽健康生長，就能透過敷料引導表皮收縮，達到自然癒合。我們重視的不只是『把傷口關起來』，而是讓患者避免不必要的第二、第三傷口，減少痛苦與後續疤痕。」

建佑醫院傷口中心也提醒，嚴重創傷患者應尋求具整合性照護經驗的團隊評估，尋求突破傳統的思維，也能找到適合的傷口治療方式。



更多三立新聞網報導

「雨刷」蔡政宜交保「檢方抗告不合法」？律師說話了：法律見解確實可議

性侵案爆發尚未有人被懲處！基層警嘆：若發生在警界已不少人拔官調職

台積電工程師出差赴美與女同事「床上洩鄉愁」…元配求償百萬下場曝

員警拒受理詐欺報案慘遭大過處分！他不服上訴…行政法院打臉理由曝

