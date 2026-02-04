深山除草返程迷航 中埔警科技定位急救援

山區迷途民眾在警方協助下順利脫困，對員警熱心救援表達感謝。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣番路鄉公興村山區日前發生一起民眾騎車迷途事件，中埔警分局公田派出所接獲報案後迅速展開搜救，利用科技定位與地毯式搜尋，順利在2小時內尋獲迷途男子，協助其平安返家，化解冬夜受困山區的危機。

中埔分局表示，日前晚間6時許，公田派出所接獲通報，有一名男子在番路鄉公興村山區道路騎機車時迷失方向，無法自行脫困，請求警方協助。員警獲報後立即出動，針對可能路段展開來回搜尋，同時持續回撥報案人電話，確認其所在位置及手機基地台定位資訊，積極掌握搜救方向。

經過2個多小時不間斷搜尋，警方於晚間8時許在公興村新興橋旁的產業道路上發現該名迷途男子。員警現場初步檢視其身體狀況，所幸除受到驚嚇外並無明顯外傷，隨後在警方引導護送下安全下山返家。

警方調查指出，迷途者為63歲劉姓男子，為工務段外包廠商人員，當日上午獨自騎機車前往番路鄉公興村嘉132線腦寮一帶進行除草作業，工作結束後欲自行返家，但因對山區道路不熟悉，加上天色逐漸昏暗，不慎誤入其他產業道路，導致在山區迷失方向，遂撥打110報案求援。

警方指出，搜救過程中除運用手機基地台定位外，也根據劉男回報的周邊景物特徵逐步縮小範圍，最終順利找到受困地點，避免其在寒冷冬夜中可能發生飢餓或失溫等危險，對於警方即時救援，劉男事後表達由衷感謝。

中埔分局也藉此提醒民眾，前往外地或山區活動時，應事先了解道路狀況並規劃路線，行進途中留意沿路環境與天候變化；若不慎迷路，可記下周遭電線桿編號、橋梁名稱或明顯地標位置，提供警、消人員作為定位參考，以利迅速救援，確保自身安全。