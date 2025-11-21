深度報導／同機一命 誰來守護

空職工稱這一次的空服員勞權運動為「白玫瑰運動」。一朵朵白玫瑰也紀念過世的孫姓空服員。

10月10日，一名長榮航空自米蘭返台班機上抱病執勤的空服員，落地就醫後不幸逝世。外界開始問，她為什麼不請假？事務長為何不願通報？這些問題的答案，指向了長榮的請假制度與服從式管理文化。然而，艱辛的勞動環境，在國籍航空公司中不只長榮獨有，華航空服員也面臨病停困難的公傷問題。更重要的是，當一個制度讓人不能請假，最終，誰的安全會被犧牲？

趙婕歡（37歲）還記得在高空中，鼻腔塞著薄荷棒，感覺又涼又辣還有點窒息，同時假裝微笑，是件多困難的事。

空職工稱這一次的空服員勞權運動為「白玫瑰運動」。一朵朵白玫瑰也紀念過世的孫姓空服員。圖為趙婕歡。

那是2023年過年。她飛短程班機，上吐下瀉。為了止住症狀，起飛前，她吞了2個止瀉藥，再用一根薄荷棒裹著衛生紙塞入鼻中，一邊靠強烈的黏膜刺激提神，也想藉此壓住噁心。遠遠看，乘客很難發現異樣，因為趙婕歡全程口罩包緊緊，除非她靠近。「送餐時，我的手都在抖，因為虛弱又戴口罩，客人聽不到我講話，所以我只能喊得更大聲。」

在地面工作的人很難想像，光是小小的感冒，就會因為機艙加壓減壓，容易惡化成中耳炎。有次降落時，趙婕歡耳朵劇痛，試著吞口水減緩，坐在對面的乘客忽然指著耳朵對她比劃，但她聽不見。接著她發現有東西流過，原來是耳朵流血了。時差讓空服員很難照三餐服藥，也無法多喝水，因為一直跑廁所會拖延緊湊的工作流程。

病假代價高昂 引發連串負面效應



