深度報導／晚婚世代的母職追尋 幸福不必照劇本

影響女性選擇晚育的原因很多，部落客吳敏髣（左）與丈夫楊登傑（右）因為工作常常出國，擔心無法當好爸媽，直到46歲才生兒子。

據內政部數據，2024年，台灣女性生育第1胎的年齡超過35歲者已占近1/3，其中40歲以上的比例更高達7.8％。當40歲女性自然懷孕率小於5％、人工生殖活產率僅剩7.6％時，數據冰冷地劃定了生育的「生理警戒線」。

女性的婚育年齡是一場與時間、與社會框架、與生理極限的對決。當晚婚晚育成為普遍現象，我們採訪了5位40歲後才當媽媽的女性，談談她們在「渴望」與「可控」之間，重新定義母親與家庭角色的自我賦權之旅。

我要把你生回來

吳敏髣 四十七歲 部落客 四十六歲生第一胎

吳敏髣從求子到懷孕的過程都相當艱辛，努力撐到35週才剖腹生產。（吳敏髣提供）

「以前回嘉義，公婆會趁先生不在把我拉到另一個地方，有一次公公跟我講：『妳沒有生，我們家就斷後了喔！』我超生氣，覺得我嫁來這個家又不是來生小孩的。」吳敏髣當下未發難，將這件事告知丈夫楊登傑，他始終如一地挺妻子，「又不是有皇位要繼承。我跟我爸說：『現在不是男女平等嗎？妹妹有生，還算斷後嗎？』」

意外懷孕 胚胎沒心跳



