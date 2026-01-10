深度報導／消失的真相實存的痛 幼兒園虐童與疑似性侵案

事發1年多來，小寶一家人彷彿身處黑暗中，在制度內尋找真相與正義。

二歲幼童的私密處撕裂傷，讓父母驚覺孩子可能遭到性侵害。只是，當家長試圖要真相，卻遭到層層阻撓，例如監視器畫面遺失、攝影機拍攝不到的死角、幼童證詞不被採信等。缺乏關鍵證據，即便啟動行政調查或進入司法程序，也很難還原真相、尋求正義。

面對幼兒的心理創傷及制度性的背叛，一個家庭如何克服並試圖跨越傷痛？台灣生育率全球最低，幼兒入園率將近九成，卻仍頻傳身體虐待、精神傷害、性虐待、疏忽照顧等不當對待事件，背後有何結構性的原因？我們深入採訪彰化市某幼兒園的一起疑似性侵害案件，發現立場各異的衝突背後，有著極其相似的軌跡。

這天近中午，我們來到位於彰化市的小寶（化名）家，小寶牽著媽媽的手，對我們投以好奇又害羞的眼光，接著給我們看一枚寫著「courage」（勇氣）的紙製星星徽章。媽媽解釋：「這幾天他喜歡的幼兒園老師請假，他拒絕進校門，早上我帶他去看心理師，心理師鼓勵他戴勇氣徽章試試看。」

回家指屁股痛 肛門竟撕裂傷

小寶反覆拒學、努力嘗試，已經持續一年多了。我們跟著小寶和爸媽來到他目前就讀的幼兒園，不知道是不是因為戴著勇氣徽章，這天奇蹟般順利，沒有哭泣猶豫，小寶牽著老師的手走進校門，回頭對我們說再見。於是，我們回到小寶家中採訪，2個小時後，媽媽收到老師傳來的訊息：小寶雖進了校門，但還是沒有跨越進教室的門檻。媽媽嘆了口氣：「看來勇氣徽章好像沒有用啊。」

小寶的心理障礙來自在前一所幼兒園就讀時留下的創傷。2024年8月，滿2歲的小寶進入彰化市某準公共化幼兒園（以下簡稱甲園）念幼幼班，9月開始，小寶經常下課後沿路哭著回家，「我跟爸爸都以為只是因為不適應學校。」10月，小寶突然間不吃飯、不喝奶、不願上學，接著高燒到40度，「我們只好送醫院，住院後檢查全身上下，沒有任何異狀，醫生研判這應該是心因性的（指由壓力、情緒等心理因素引起的發燒），問我們在學校有沒有發生什麼事？」媽媽警覺不對勁，試著問小寶，「當時他（小寶）沒辦法說出什麼，只有說過他會怕學校。」

小寶爸媽詢問擔任主要教保員的L師，L師回覆，因為小寶有時吃飯較慢，助理教保員A會罵他並強行灌塞食物，才讓小寶害怕到不願意進食。園長承諾更換助理教保員，11月，新來的代理助理教保員B入班。



