深度報導／當善良與信任成為獵物 波麗士大人的防詐修行

面對詐騙集團，台灣警方想盡各種辦法圍堵。（AI繪圖magnific生成，本刊美術組後製）

根據警政署統計，2025年全台的詐騙財損逾新台幣893億元。這個數字，是許多老人家奮鬥一生存下的棺材本、無數家庭積攢多年的儲蓄，出社會沒多久的年輕人被迫申辦的高利息貸款堆疊而成。

當詐騙工具從市話進階到通訊軟體，手法從撒網式的簡陋簡訊通知中獎，進化到精準狙擊情感與貪婪的虛擬劇本，受害者失去的不只是存款，還有他的善良以及對人的信任。本專題透過6名守著不同防線的員警，帶你走進這場漫長、荒謬且近乎修行的人性戰場。

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茹茹2年前遇到感情詐騙，最後演變為勒索，為此背負120萬元的債務。

點開交友軟體Tinder，29歲的茹茹在一長串訊息記錄裡，翻閱搜尋「前男友」。她的手指滑過那些或帥或可愛的男生大頭貼，平靜得像在點兵，「這個…不是，只是盜用同一張照片，這也是詐騙集團的人。基本上長得很帥的8成都是。」

網戀變詐騙 悔傳私密照

2年前，剛分手、正值情感低潮期的茹茹，在交友軟體上遇到人設為家裡開小公司的暖男，每日陪她聊好幾個小時電話。「聊感情遇到的爛事、前男友有哪些問題…他說跟我一樣被劈腿。」茹茹定格了一下，圓亮的眼睛突然睜得更大，「他好像是聽我講才說他也有類似的經歷。」她忍不住笑出聲，「所以人家才說：『不是不會被詐騙，只是還沒遇到你的劇本。』」

茹茹（網路）「男友」傳照片給她，說自己為了賺結婚基金投資，籌錢途中發生車禍。 （茹茹提供）

茹茹的劇本儼然是一部黑色喜劇，「我7、8年前就曾因投資型詐騙被騙過10萬元，也知道網路很多騙子，所以還把他的頭貼丟到Google以圖搜圖，沒發現是假的。」不到1個月，對方提出要交往，拒絕近十次後她終於點頭答應。和「男友」沒有見過面、對方只開過5秒視訊，但茹茹就是暈船了。就算劇本處處是破綻，茹茹也沒找任何人討論，她自我剖析，「可能因為跟別人說，可以預想到他們會說什麼我不想聽的話吧！」

這齣浪漫偶像劇上線不到一季，畫風就突然轉變。男友為了籌錢出車禍、假父親傳來存證信函要錢，一系列操作讓茹茹覺得詭異。她再次上網蒐圖，最終在一個印度的人臉辨識網站找到，確認是個小網紅的照片，證實了這一場騙局。

茹茹在交友APP上遇到網友傳訊打招呼，覺得開場白與別人不同，因此開始聯繫聊天。（茹茹提供）

讓茹茹最不安的，是她傳給對方的私密照，成了詐騙集團勒索的把柄。「如果照片被傳到網路上，我怎麼生活？我真的沒有選擇。」受制於人的恐懼，讓她在當年尾牙、同事們大吃大喝時，獨自縮在角落用手機操作辦理信貸。每月薪資4萬多元，過半要償還信貸、機車貸與利息共120萬元的債務。

詐術數位化 難後端防堵

點開警政署「165打詐儀錶板」，2025年，全台詐騙財損超過新台幣893億元，至今每月仍有破萬案件。茹茹辭掉台中的工作，走進台北的人流裡，努力擺脫舊日噩夢，但在她逃出的數位暗網裡，無數張同樣的捕獸網依舊張開等待獵物。

10年前，詐騙還是簡陋的中獎通知繳稅、「猜猜我是誰」、假綁架，手法粗糙，全靠盲撒；但這十年來，隨著大數據、個資外洩與AI科技的演進，詐騙集團早已企業化，有IT部門、編劇團隊，他們精準獵殺。

警政署長張榮興強調詐騙不分職位、學歷都可能掉入陷阱，提醒民眾遇到疑慮一定要打165或問警察，就算受騙也要勇敢報案。

當金管會與警方聯手推動臨櫃關懷、防堵人頭帳戶，讓過去每日動輒捲走數千萬至數億元的重災區「投資型詐騙」「愛情詐騙」，在今年大幅減少6至7成的同時，詐騙集團的變異速度卻快得像新型病毒。這幾天，網路社群上爆發荔枝「詐」彈：一名家庭主婦在臉書看見低價玉荷包廣告，隨即下訂5斤，之後就掉進假賣家與假客服的話術深淵中，連續多次匯款轉帳，還依指示開啟行動支付轉帳、無卡提款功能，損失百萬元。

「打詐核心在於前端的源頭阻止。」警政署長張榮興直言。基層攔阻雖逾百億元，但部會若無法強硬要求網路平台負起責任，後端防堵，永遠趕不上積蓄在5秒內一鍵蒸發的速度。「我上任以來每天都在盯詐騙案，血壓都跟著打詐儀錶板的數字走。」張榮興開玩笑說：「數字若浮起來，我就顫（台語：抖）起來！」

從騙走未來藍圖的精緻愛情劇本，到以便宜水果為引信，詐毀市井小民的日常小確幸 ，這場戰爭已經從「特定族群的貪婪與孤獨」，演變成一場「只要你活在數位世界，就無處可逃」的無形戰爭。

老派員警成詐團絆腳石

吳竣鴻 52歲 高雄市三民第二分局覺民派出所副所長

「網路交友變成勒索喔，我們這邊十件詐欺案就會有一件。」吳竣鴻出發巡邏前，看見一個20多歲的漂亮女生拿著一大疊資料正在做筆錄。她眼神像是沒對焦的鏡頭，平鋪直敘地說著被詐騙的經過。當員警開始錄音，吳竣鴻示意我們降低音量，一起出門。

「現在派出所裡詐欺的案子超過6成。」從警33年，吳竣鴻一直都在第一線衝鋒陷陣，未料臨近退休，遇上的壞人遠比舊時更棘手。他是屏東農家子弟，少時叛逆愛玩，高中跟鄰校學生互毆打到留校察看，甚至被一向疼愛他這個屘囝（么子）的父母親趕出家門，搬磚賺錢。因為大他5歲的哥哥當警察，他才跟著報考，少時的血氣方剛，成了一次又一次警匪追逐的氣力。

他回憶，90年代末抓汽機車竊盜，後來抓海洛英、安非他命，有一次在柏油路上撲倒毒販，雙手手掌皮破了一大塊，還死命抓著犯人，「不能讓他跑掉，這樣很漏氣。」現在，不露面的詐騙犯成了他這十年的勁敵，「要說我老也沒關係，我不用網銀、寧願多走一點路到實體店，避免個資外洩。」

領錢勸不聽 在銀行大吼

這幾年，地方派出所與銀行、超商密切合作，當民眾異常提款、買點數，就會啟動通報。這日完成附近銀行的巡邏箱電子打卡，吳竣鴻皺著眉說：「我常常想，我們講那麼多，宣導也那麼多，為什麼民眾還是很相信詐騙集團的話術？為什麼就是不信任警察？」他甚至自我檢討是不是因為平常開交通違規罰單造成民眾不快，「但違規就還是要開啊！」

老警察有不能退讓的堅持，面對屢勸不聽的受害者，他甚至會在銀行大吼。

擔任警察33年的吳竣鴻幾乎每日都到銀行臨櫃關懷，為了阻詐，多次被民眾投訴也不輕易放行。

「去年底有一件損失3,000萬元的，我跟受害者直接在銀行大吵。」那是一起金融詐騙，第一次，受害者要提領75萬元，被吳竣鴻勸退。第二次，受害者又來，拿老伴的簿子要領500萬元、自己的領560萬元，理由從房子修繕變成兒子結婚要買黃金。吳竣鴻幫他想了各種保護措施，員警護鈔、派車陪同去銀樓，甚至聯繫臺灣銀行準備價值千萬元的金條，讓他用匯款方式購買，都被拒絕。吳竣鴻氣得放話：「你只要來這家銀行領，來一次我擋一次。」

以為事不過三，沒想到第三次吳竣鴻衝到場，對方已經把大筆現金抱在胸口了。「銀行的經理、襄理被他煩到不行。我看見他抱著500萬元，想說去了了啊！現場民眾2、30個人，我很大聲跟他吵啊！跟他說：『你就不要被騙，被騙的話就不要來我們這裡報案。』他還說：『我不會啦！』」

一個禮拜後，那天吳竣鴻放假，同事傳照片給他—是那個老先生來報案。財損3,000萬元，5個車手後來都抓到，但錢已經追不回來了。吳竣鴻更氣的是，事後看到卷宗，「他那時候在大廳還給我偷拍照，LINE給詐騙集團講說：『副所長又來了，又不讓我領錢。』」

氣歸氣，即使已經當到副所長，吳竣鴻還是每天巡、到處當「顧人怨」的副所長。「我被投訴很多次啊！服務這麼多年了，我比較不怕，年輕一輩的警員跟民眾講話會比較小心、卡卡的。詐騙集團的手法又越來越高科技，他們真的很難做啦！」

抽絲剝繭拆解詐團謊言

連培孜 39歲 高雄市苓雅分局民權路派出所警員

任警職7年的連培孜，在老前輩眼中，就是工作難度不斷增加的年輕一代。例行的勤區訪查，她順勢宣導防詐，臉上總是帶著笑容，說話國、台語交錯，深得婆婆媽媽喜愛。

連培孜從少女時代就夢想要從軍、當警察，因為熱愛《花木蘭》，覺得男生可以做的事女生也可以。考警專落榜後，她念了慈濟大學人類發展學系，畢業後當過行政助理、剪輯師，後來才通過特考圓夢。

除了投資型、感情詐騙，連培孜發現這幾年有不少高中生、大學生網購演唱會門票被騙的案件。

「當警察前，以為工作就是指揮交通、抓犯人，我不知道原來要做的事情包羅萬象。」上班時間都是12小時以上。到銀行臨櫃關懷，被民眾翻白眼是日常，「會說我擾民，有時候他們氣到跑掉我都會想說，『太好了，你跑掉就可以回去好好想一想，我也是功德一件。』」

「我習慣都會先跟民眾聊一下，上過教育心理學有點幫助。」連培孜笑說自己比較囉嗦，方式迂迴，她不直接切入領錢原因，而是從關心開場。領錢是要裝潢？那買房買在哪裡、花多少錢、幾房幾廳？在瑣碎細節裡抽絲剝繭，確認當事人是否落入陷阱。

編劇本阻詐 事主卻露餡

她曾遇過一名要領2,000萬元買名錶的富商，對方被她擋到「現場殺價」，從1,000萬元、700萬元一路下修，問她：「不然讓我領個500萬元好不好？」如同菜市場般的阻詐現場，最後以成功阻詐結案，這段往事讓她現在想起來，還是會邊說邊大笑。

待笑聲平復，她語氣一轉，談起另一段沒抓到人的遺憾。那是一樁上千萬元的投資詐騙，被害阿姨已經面交付出1,500萬元，清醒後到派出所報案。

連培孜（中）平時巡邏跟民眾聊天會藉機宣導防詐，提醒他們要注意新的詐騙手法。

連培孜當起「軍師」幫阿姨編劇本，教她傳訊息拉長戰線，「詐團後續還要阿姨再付2,800萬元，我告訴她：『妳要說錢很難湊，提議分批給，讓他們覺得妳真的很努力在籌錢。』」未料，阿姨太急於抓到壞人，傳訊息時脫稿演出，不僅答應一次給足，還說能提前交易。反常的爽快瞬間讓對方察覺有詐，這條線就這麼斷了。看著沒有下文的對話框，連培孜當時忍不住低聲哀號，「阿姨，妳怎麼不按劇本來啦？」

讓她更擔憂的是阿姨不願退出那充滿謊言的LINE群，「通常群組會用到不能用為止，裡頭只有1、2個真人，其他全是詐團的暗樁在演戲。阿姨說要幫我蒐證，但我很怕她第二次受騙。」

對姐姐、阿姨、阿嬤特別關心，是因為她上也有二老，8旬的阿嬤與60歲的媽媽，「我超怕她們被騙啊！」在派出所看過太多人因為被騙而失去對人的信任與希望的案例。下班後回到家，看著客廳裡單純的母親與阿嬤，那是她在高壓、充滿欺騙的警界日常裡，最想死守的乾淨世界。

受理報案不忘暖心渡人

林守賢 39歲 一六五勤務隊警員

165專線的辦公室裡，絕對不會出現靜音畫面。

「你說你剛被騙多少？165萬元？」走道旁的員警大哥皺起眉頭，分貝數略略提高。

林守賢每日都戴著耳機接聽60通以上電話，10年來聽力也有些微退化。

「不好意思，您說您點進什麼網址？」靠牆邊的女警仔細地key進每個字母。

林守賢穿過交織的聲波走到座位，螢幕顯示線上等待電話一通。戴上耳機、滑鼠點下接聽，膝反射般地說出：「165反詐騙諮詢專線，您好！」他一心二用，飛快將線路另一端的語音訊息敲打成文字，說話不疾不徐，維持著低平穩定的頻率，試圖將對方起伏的情緒線拉成直線。

專線成立於2004年，初時由8名員警輪流接聽4線電話，時至今日，逾40名員警全年無休、24小時輪班。「我們每個人一天大概要接60至80通電話，旺季像是農曆過年前，1天最多接100多通。除夕到元宵節是淡季，因詐騙集團也要放假。」

線上講不聽 派警去現場

進入165前，林守賢在基層派出所待了8年，處理過家暴、鬥毆、跳樓，因為看盡人性醜惡與悲涼，10年前萌生放棄外勤工作的念頭，以為165會像韓劇《Voice》一樣靠微弱線索揪出罪犯。「進來才知道要接那麼多電話，我們很像客服人員，有時也像心理諮商師、社工。」

「最新詐騙手法我們一定最早知道。」165專線像是空氣清淨機的濾網，最先接觸、隔絕空氣裡細菌、粉塵、異味等，但如何辨識異物，靠的是經驗累積。林守賢坦言，最好的研習課程，就是每一通來電。「像現在很流行賣貨便，Facebook、IG或是Threads揪團買水果，用賣貨便寄給你，然後假客服上線，叫你留個資，匯款。我們記錄下來以後，會有同事把這些案例放到打詐儀錶板的網頁。」

165專線目前由四十多名員警全年無休、24小時輪班接聽電話。

一通電話平均要講20分鐘，久的甚至要1小時以上。除了諮詢、報案，還有人打來抱怨一直接到詐騙電話，要165廢掉算了。但難聽話惹怒他的機率，遠遠不及講不聽。前幾天一個先生因太太網路買東西被騙，打來求助，林守賢在電話中聽到詐騙集團還在線上指揮太太操作，他叫先生請太太立刻掛斷，太太卻怎麼也不肯聽，林守賢只能趕緊詢問地址，請轄區派出所員警衝去現場阻止。

下班圖清靜 不想接電話

林守賢進入165的第2年，曾接到一名被感情詐騙的護理師電話，「聽聲音可能3、40歲。她打來問說她網路交友，對方一直要她匯款，已給了快50萬元。我問她中間有沒有發現他是詐騙？她說有，但她不甘心，不想放棄，講到後面就開始啜泣。」

很長一段時間，林守賢回到家躺上床都無法入眠。「會很難過。想到她錢被騙，一切都要重新開始，還要面對家人的責罵，也沒找到真正喜歡的人…以後她認識人心裡會不會有陰影？她失去的不只是錢，還有對人的信任。」

每天要講近10小時電話，林守賢桌上都會擺著水跟喉糖。

眾人總習慣把被騙劃歸為貪心或不夠聰明，林守賢沒有粗暴地貼上標籤。他日日所聞是騙局高端、話術縝密，初時噓寒問暖，絕口不提錢。待受害者付出真心，開始勾勒「想結婚要一起先賺錢」的未來，接著引導去投資。「感情詐騙的受害者不是笨。」林守賢琢磨了一下用詞，「他們只是真心地，相信了對方的誠意。」

工作十年，林守賢慢慢學會讓自己不那麼容易受影響，並非被近萬通通話衝擊到麻木，而是專業上的不得不，「有的人打來講一講開始哭，但她越早說清楚細節，我們才能快點圈存，才有機會救回她的錢。」

這份工作的職業傷害不只是心理性的。林守賢每日十小時盯著螢幕，都不敢忘記吃葉黃素，下班以後，他寧願關掉所有聲音打字，也不想再接起任何一通電話。而此刻還在上班中，鈴聲此起彼伏地響著，他調整了一下呼吸，再次按下接聽，「165反詐騙諮詢專線，您好！」

擬定政策防堵金融漏洞

張佳勳 37歲 刑事局預防科警務正

受訪這日，張佳勳因為拍攝防詐廣告，行程有些耽擱。

張佳勳為了防詐拍攝宣導影片，逗趣逮捕布袋戲反派角色「鬼王棺」。

他在警車旁移送戴上手銬的布袋戲偶「鬼王棺」，完美說出台詞：「到監牢裡好好當你的長方型！」下戲後，他熱切地跟攝影團隊討論，台語發音是不是能更貼近主要受眾。在長官與同僚口中，張佳勳是個點子王，他曾在165專線待了整整7年，今年1月底才轉調預防科。

狂開戶盲測 帳戶被鎖死

他過去不負責接聽電話，而是金融詐騙政策處理。我們平日習以為常的網銀安全細節，許多出自他的手筆。例如網路銀行轉帳，輸入帳號後會顯示部分戶名（如「張○勳」），以及ATM提款偵測到民眾戴口罩、帽子時，會透過AI辨識跳出提醒，「那都是那時候去跟金管會、銀行討論調整的，至少讓車手提錢時比較好追蹤。」為了找出這些破綻，他甚至把自己當成白老鼠。前幾年電子支付剛興起，詐騙集團利用釣魚網站騙取個資去假冒開戶。張佳勳為了揪出漏洞，自己跑去下載各家APP，一步步「盲測」業者的開戶流程。「我的郵局、中信、各家銀行帳戶，存摺加起來絕對超過十本以上。我就是要進去系統試，去看各家銀行流程差在哪裡，才能知道問題在哪。」

瘋狂開戶的結果，是最近迎來了一記令人哭笑不得的迴力鏢。上個月，張佳勳想起自己有個久未使用的帳戶裡頭還有一筆定存，打算解掉拿來買股票。起初操作時暢行無阻，沒想到要轉出時，帳戶突然被鎖死，他這才憶起，為了防範久未往來或閒置的「靜止戶」遭詐團利用，自己曾強烈要求金管會與銀行端強化管控。自己推動的嚴格政策，最後防到了自己頭上，他只好摸摸鼻子臨櫃辦理解鎖。

張佳勳被同僚稱為點子王，曾在165專線服務7年，負責金融詐騙政策處理。

聊起這些戰績與趣事，張佳勳眼裡閃過熱情。只是，抓車手可能只需幾天，想從源頭修補一個金融漏洞，卻得先在官僚體制裡經歷一場馬拉松。刑事局是四級機關，他對口的卻常是二級機關。「我們想做的，要經過好多好多關才能上達天聽。一個政策要推行，可能要幾個月甚至1年以上。」7年期間，他每週有3天以上要跟各部會開會，下班往往已是深夜。

曾為案揪心 懂適時抽離

被問到從警的初衷，他沒有準備冠冕堂皇的官話，反而有種直率的坦白，「我大學本來要念法律系，但我爸也是警察，他幫我報名警專。當時進刑事局，坦白說只是為了調回台北，因為我在南部沒有親戚。」

這個原本只想著「離家近一點」的年輕警察，沒想到自己會在金融政策的攻防戰裡越陷越深。支持他在枯燥法規與冗長會議裡撐下去的，是進入165第2年時遇到的一次震撼教育。

「165就像醫院急診室，每一通打進來的電話都是要掛急診的，甚至很多已經進ICU（加護病房）。」那天午餐時間，他飯菜還沒夾入口，接線主管一臉慌張地衝進來，說有個被騙了1億3,000萬元的家庭主婦正在報案。當女兒帶著那名約60歲的婦人踏進派出所時，婦人整個人虛弱得近乎恍惚。那是樁典型的「假檢警」詐騙，事情其實已經發生了2個月。詐騙集團恐嚇她帳戶涉嫌洗錢，若不配合調查就要發拘票去她家逮人。

「其實，她家大樓樓下的鐵門上，就貼著假檢警的防詐宣導單，她匯款到一半也猶豫過。」張佳勳回憶。但當時電話那頭的騙子威脅力道瞬間加劇，這句老掉牙的恐嚇，偏偏擊中了這個生活單純的家庭主婦最脆弱的軟肋，「她邊講邊掉眼淚，她說，如果自己被警察帶走，家裡躺在床上的老父老母，誰來照顧？」那一天，高達9位數的血汗錢早已轉往海外，分文不剩，「我到現在都沒辦法忘掉那個畫面。」張佳勳深深吸了一口氣。

常常直面這種揪心，會不會留下陰影？張佳勳搖頭，他坦直地說：「當警察必須像醫生一樣，可以記取教訓，但不能抽不出身，要快速轉換心情去救下一個病患。」真實世界裡壞人不像布袋戲偶鬼王棺可讓他手到擒來，要抓壞人，還有許多事要對症下藥，「其實有點現實，但說不定下一個民眾，他更需要你的幫助。」

出勤當修行破網路迷宮

李栩洋 43歲 刑事局偵查第九大隊第二隊隊長

李栩洋的LINE帳號頭像是一張繪圖。這幾年與詐騙集團的攻防戰，讓他對個資極度敏感。刑事局偵九大隊專責查緝駭客攻擊、重大資安外洩、網路詐欺與電腦犯罪，但即便是這樣的專業背景，李栩洋的家人竟也一度險些成了肥羊。

頭像遭冒用 母親險被騙

「有次我媽突然接到一通LINE，大頭貼（頭像）跟我一模一樣，對方打來就說這是我新的帳號。」李栩洋說，對方隨後假冒他，宣稱最近工作不順需要借錢周轉。當時李栩洋剛好在深山工作、收訊不良，不知情的母親一度動搖，幸好當天因手邊在忙，等忙完時銀行已打烊，才打電話向李栩洋的姊姊求證，戳破騙局。

事後李栩洋順著線索追查，那個帳號早已換圖、改名，轉向物色下一個獵物。至於對方究竟如何取得他的LINE頭像，這名專辦網路犯罪的隊長，至今仍沒有答案。

李栩洋從負責犯罪資料分析的內勤工作轉到外勤，發現詐欺犯再犯率極高，常遇到熟面孔。

畢業於淡江大學資訊管理系、警大資管所碩士，李栩洋穿上制服前，對這份職業也有過像電影畫面的幻想，「當警察以前，覺得刑事警察破門攻堅、衝進去喊『不要動』，很帥啊！」後來他才知道，現實中要帥那幾秒鐘，前置作業無比枯燥。

他起初在科技研發科負責幕後攻防，待了2年才轉外勤。以前是分析同仁帶回來的數位證據，現在還要埋伏、跟監，第一時間現場扣押。「網路技術變化太快，金錢帳戶、連線記錄，犯罪資料量真的太龐大。」他們要抓的從不是單一個人，而是一整串產業鏈，必須透過一個帳號、一個帳戶的連線去跳板追查，理出背後的網路與金流拓撲。「有時候案子膠著，像是發現嫌犯使用一個VPN，我卡在VPN無法調查，會一直想有什麼辦法能夠繞過去，晚上真的會睡不著。」有時忙起來又需要咖啡加濃茶，幫助熬夜，「但只要靈感來了、案子突破了，就跟超級瑪利歐跳過庫巴還踩他的頭一腳一樣，會很興奮。」

重遇詐欺犯 基層好無奈

轉外勤沒有正式的職前訓練，學長在車上埋伏、泡茶時隨口傳授的，就是戰術。2014年，李栩洋參與了職涯首次破門行動。

「那天在雲林虎尾。詐騙機房嫌犯每天早上9點開工，為了截獲即時的數位資料，我們必須在他們剛上班時突襲。」李栩洋回憶。那是一棟貼滿隔音棉、隱密性極高的透天厝，行動令下，眾人敏捷地攀上梯子、踩著2樓玻璃採光罩鋁框潛行，他喊出在腦海排練多次的「不要動！」那一聲威嚇，像是某種英雄夢的實現。

緝詐有時候也是考驗演技的體力活。一次在澎湖辦案，為了摸清據點，他與隊友在隔壁民宿租房，換上背心、短褲與夾腳拖佯裝遊客。幾次在巷口與嫌犯對到眼，心跳快到不行，嘴上還得故作輕鬆地跟對方打招呼、瞎聊 。

然而，比起跟監的驚險，現實給他的「戲劇化情節」，遠比他當初幻想的電影畫面還要荒謬。 他曾在斯里蘭卡抓過一批台灣詐欺犯，2、3年後，雙方竟在台灣另一個機房重逢，「還是對方先認出我，很開心地跟我打招呼。」看著那張本該入獄，卻因尚未起訴而毫無阻礙回歸「職場」的熟面孔，李栩洋當下只能無奈地笑了，只是笑容底下，掩著基層無處宣洩的氣憤與無力。

他半開玩笑說，當年考警察純粹是為了穩定收入，穿上制服後，天天直面這些貪婪與受難交織的案件，比起成為電影裡的熱血傳奇，他得出了另一個結論，「當警察，可能是要讓我這輩子好好地修行。」

異鄉前鋒串聯跨國警網

沈珮宏 42歲 駐菲律賓聯絡官

「抱歉，這邊收訊比較不好，我換個位置。」二次採訪沈珮宏，因當地電信公司訊號不佳，斷訊多次。連線穩定後，又有公務電話插播，讓沈珮宏不斷致歉。

2024年，沈珮宏赴任駐菲律賓聯絡官。他的資歷在警界有些轉折。警專畢業後，他歷經7個月的非人訓練與三階段甄選，擠進警界精英單位「維安特勤小組」。「就是追捕張錫銘那種要犯的單位。看學長在學校飛簷走壁、從頂樓一根繩索就垂降下來，打靶又準，每個隊員胸肌、腹肌都超明顯，一開始覺得很帥。」他在那裡待了4年，考取警大後，卻有長達6年的時間轉任行政職，收斂起肌肉線條，在公文與制度中磨練耐心。

沈珮宏（右）前年赴任駐菲律賓聯絡官，一到當地就同時開始緝捕逃犯、查察人口販運及營救遭綁國人工作。（沈珮宏提供）

但他骨子裡那股喜歡挑戰未知的衝勁沒被磨散。為了轉往外事領域、與國外執法單位合作，他再度通過層層筆試與面試，爭取到外派機會。外派初期，菲律賓治安的陰影曾讓家人擔心，駐菲僅有一名聯絡官，沈珮宏必須在異鄉同時擔起緝捕逃犯、查察人口販運及營救遭綁國人的重任，「當時聽到Viber或LINE叮咚的聲音就會很焦慮，想說又發生什麼事了？」

明知故犯者 國人仍得救

近年詐騙機房多設置在法治薄弱、甚至由地方武裝勢力掌控的「經濟特區」。犯罪集團鎖定華人綁架，在前任聯絡官留下的檔案裡，多的是令人心驚的場景：公寓裡面設了6個狗籠。他們標準程序是抓到人丟狗籠、施暴，拍照給親友要錢。

6月就任，9月沈珮宏就接到一個救援任務。對方打去代表處求助，聲稱自己被人口販運到宿霧做詐騙，他不從，翻牆逃出，護照、錢都沒了。

沈珮宏飛到宿霧幫忙墊付機票錢、辦理臨時證件，並與這名「受害者」談好條件，要他到警局報案，詳述詐團地理環境與人員。「裡面都是中國人，他們運用AI變臉，用帥照在交友軟體上詐騙日本女生。」對方交代完情資，隨後竟拿著新聞跟沈珮宏炫耀，自己以前在柬埔寨就用同樣的理由跟外交部求援獲救過，結果這次又到了宿霧。

「我自己判斷他是話術不好，賺不到錢。」面對明知故犯者，沈珮宏有怒意，「現在案例、勸導都做成這樣了，還到危險地區打工的，其實都知道是要去做詐騙。」他坦言當時心裡有很多OS，「但他是國人，還是要救啊！」一句話道盡無奈。

去年十幾名詐欺嫌犯前往宿霧，沈珮宏（右1）在菲律賓尋找友軍幫忙，台菲警方聯手攻堅逮捕包括四海幫成員在內的17名台籍嫌犯。（刑事局提供）

在異鄉沒有公權力，不可能像特勤組那樣強行破門，沈珮宏必須依賴當地部門。但現實很快給了他一記重擊。4、5天後，他聯繫當地警方詢問何時動手，對方卻冷冷告知機房已經遷移。顯然提供的情資已被轉手，拿去跟犯罪集團進行利益交換。

「那個經驗之後，我就學到，合作對象很重要。如果對方不可信任，可能會功虧一簣。」這名在台灣習慣無條件信任同儕的警察，一夜長大，在異國的政治夾縫中一邊觀察、一邊鞏固維繫盟友情誼。

摸熟潛規則 夾縫達績效

去年，台灣警方發現十幾名涉嫌詐騙、尚未起訴的嫌犯陸續出境前往宿霧。沈珮宏這次繞過地方警察，找了可信賴的友軍：菲律賓海軍情報總隊。盯梢11個月後，台菲警方聯手攻堅，衝入月租新台幣20萬元的豪宅，成功逮捕包括四海幫成員在內的17名台籍嫌犯。為了防止犯嫌利用「花錢保釋」的陋習，讓「宿霧逃脫事件」再次上演，沈珮宏緊急協調菲律賓軍方，用軍機當作專機，將整批人押解回馬尼拉轉台灣。

與幫派、黑道大哥幾度交手，沈珮宏也曾被威脅恐嚇過。曾有國內列管前三大的通緝犯被他抓到時，冷冷地問他的名字，含意是「以後比較好找人」。

但這種江湖上的劍拔弩張，往往在進入菲律賓移民局收容所後發生微妙轉變。當地的潛規則是，進了收容所，想吃好、住好、睡好、用手機，樣樣都有價碼，官方常會把人盡量關久一點，榨乾油水。若罪犯不願浪費時間跟金錢，想加速就得再砸一次重金，否則三個月起跳是常態。

沈珮宏深諳這層灰色生態，私下各方協調。最後竟只花了2個禮拜，就走完流程把大哥送上班機。

「我慢慢跟大哥溝通，讓他知道不是針對他，是他涉及的案件比較大。」沈珮宏想方設法讓大哥快速回台，反倒讓大哥在灰色體制裡感受到「自己身分真的很重要」。「他後來也理解啦。」隔著跨國電話，沈珮宏笑得輕鬆，語氣裡有種看透世面的老練與坦然，「而且執法人員如果怕壞蛋的話，都不用做事啦。」

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