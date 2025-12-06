深度報導／走出洞穴的人 當體育班學生開始說不

因為在籃球隊都被罵廢物，雖然不可能再當籃球選手了，許詩穎仍期待自己的籃球能越打越好。

今年9月，運動部掛牌成立，總統賴清德稱「用運動壯大台灣」，由奧運羽球金牌選手李洋擔任首位部長，光芒萬丈。

但今年，其實是台灣體育界最黑暗的一年。

南英商工女子籃球隊教練劉秀媓曾為華航女籃球員，征戰國際，因霸凌未成年球員，今年以強制罪一審判刑5個月；台師大女子足球隊教練周台英，曾旅西德、日本女子足壇，受封一代木蘭名將、國腳，因脅迫球員接受抽血實驗長達7年以上，遭註銷教練證，終生不得接觸足球事務，該案牽連諸多論文、研究計畫，現進行司法調查。

台灣的體育班行之有年，是獎牌主義下的產物，體育班學生如同奪牌工具，為了比賽成績、升學，服膺於教練，即便受害，也不知道可以說不。

我們採訪2位霸凌案受害者。18歲的許詩穎，逃離監獄般的籃球隊，為了拯救仍在受害的學姐和同學，決定說出教練惡行；24歲的簡奇陞，更是勇敢現身，揭露一切。

因為她們走出了洞穴，我們才得以看見體育班制度下，那扭曲的一面。

逃出監獄般的籃球隊

許詩穎．18歲．台北市．高職生

許詩穎常常做惡夢，惡夢來自於她就讀台南市南英商工體育班，待在女子籃球隊一年的經歷。她說夢裡有很多拳頭，「往我臉上砸過來」，有些拳頭是學姐們的，但更多的拳頭，是教練劉秀媓的。有一段時間，許詩穎會害怕閉上眼睛，不敢入睡，「怕又被打」。因惡夢而驚醒，她會哭泣。

女籃隊一年 全身都是傷

採訪像是在開一張驗傷單。許詩穎，18歲，左腳十字韌帶因為籃球隊過度訓練，斷了，韌帶萎縮，做了重建手術才接回。手術時間是離開籃球隊後的一個月。她知道選手生涯沒了，「心裡晴天霹靂，以後沒什麼希望再像以前一樣。」至於膝蓋，是半月板磨損，還因為長時間罰跪，長了骨刺，「醫生說，這沒有辦法恢復。」



