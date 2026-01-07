《深度安靜》三方角力 金士傑引爆張孝全、林依晨衝突

張孝全（右）形容演出《深度安靜》上戲如「上戰場」承受高壓，林依晨（左）讚其對戲給足安全感。（風起娛樂提供）

沈可尚執導的電影《深度安靜》連續三日推出「三色角色預告」，分別聚焦張孝全、林依晨、金士傑3位實力派演員，引領觀眾深入角色內心世界。今（7）日率先曝光的「依庭篇」，以林依晨的低迴獨白貫穿影像，亦為故事留下耐人尋味的伏筆。

《深度安靜》顛覆傳統預告方式，三支預告以白色、黑色、紅色為視覺設計，象徵3為主要角色各自暗藏的心理狀態與情感面向，以及關係背後究無法說出口的祕密。 林依晨片中飾演「依庭」，深愛著丈夫卻選擇將心中祕密緊緊封存，成為她演藝生涯中極具壓力的一次演出。她坦言：「看完劇本我是沈默的，也非常沈重。」

與張孝全、金士傑同台飆戲，讓林依晨充滿期待，「他們都是我非常想要合作的演員，在拍攝現場，我們就像無時無刻都在角力一樣，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」她形容，每當三人同場演出時，壓力反而大到進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能抱好自己的角色設定，跟著當下情緒前進。」

《深度安靜》張孝全（左）與丈人金士傑的對手戲張力十足。（風起娛樂提供）

張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，身處表面美滿的婚姻卻逐漸陷入陌生感與層層謎團。他所代表的「黑色」象徵角色內心的困惑與痛苦，也映射他的壓抑與孤寂。張孝全透露，每一次現場喊完「Action」就像獨自走上戰場，「幸運的是拍攝現場無論是導演、攝影、美術、場景還是對手演員，都在幫助我進入角色。」林依晨也讚賞張孝全的演技，她說：「孝全的表演細節非常動人，而且他很願意給對手演員球，也會確實接住對方的球，讓我在表演上很有安全感，也產生許多意想不到的驚喜。」

金士傑詮釋中風的老父親「柯教授」，角色游走在真實病徵與刻意裝傻之間。他表示，這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的、有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每個小細節都必須小心執行。」角色預告以「紅色」呈現，象徵柯教授的危險與不可預測性。介於清醒與失序之間的他，如何引爆隱藏的衝突，為整部電影增添強烈的不安與張力。

《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。該片將於2026年3月20日上映，更多電影資訊請上《深度安靜》官方社群：FB： https://www.facebook.com/DeepQuietRoom 、IG： https://www.instagram.com/film_deepquietroom

