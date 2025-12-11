《深度安靜》浪漫邂逅 張孝全、林依晨即興演出「無聲勝有聲」
知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首部劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮，展現2人無聲勝有聲的情感交流。
最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落。林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的是2人在沒台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定自然又迷人的開端。」
張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享，這場戲充滿即興能量。「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」張孝全表示：「導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們2個演員就在劇本基礎上萌生新的情感與節奏，成了這場戲最迷人的部分。」
導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」
沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，2人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」沈可尚表示：「我們3人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。
片中圖書館的選景，導演沈可尚特別選擇由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」。他表示：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第一次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」從鏡頭調度到聲音設計，這場戲在視覺與聽覺層面皆蘊含大量細節，「我們在這裡使用了全片唯一的升降鏡頭，把不同時間層次都做出來，2人、多人、光影浮塵，都在這個場景裡流動。」
張孝全認為圖書館象徵電影名稱的意涵，「在一個需要保持安靜的場合做為開場，正呼應《深度安靜》的精神。」 林依晨則說：「我覺得圖書館在這個故事中象徵著一些祕密，一些沒有機會被翻閱的祕密…。」
電影《深度安靜》由義大利、波蘭、紐西蘭等團隊攜手台灣金獎製作班底共同打造，故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，2人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了2人的關係。
入圍第62屆金馬獎7項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」「最佳男主角」「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」等獎項的《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，將於2026年3月20日上映。
更多電影資訊請上《深度安靜》官方社群
