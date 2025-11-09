《深度安靜》金馬大勢7項入圍 沈可尚開心演技獎全提名：超爽的

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動(記者王文麟攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《深度安靜》今(9)在金馬影展首映，該片入圍「金馬62」最佳男女主角、新導演等7項大獎，沈可尚談到入圍帶來的激勵：「看到三個家人(張孝全、林依晨、金士傑)都入圍，超爽的。我們住在一起、拍片、生活在一起，有時候彷彿忘了自己是在拍片。」

《深度安靜》改編台灣小說家林秀赫的同名短篇，張孝全、林依晨、金士傑攜手挖掘「家庭秘密」，傳遞說不出口的憤怒與悲傷。

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動(記者王文麟攝)

沈可尚表示，過去20年多專注於紀錄片創作，「我一直很關心家庭與人性，那些真實的樣貌」。但十年前的一次田野調查他忽然意識到：「若用劇情片形式去講，某些結構、某些隱喻更能被理解。」於是決定改拍劇情片，這也是他面臨的最大挑戰。

廣告 廣告

導演沈可尚、監製瞿友寧、演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲，金馬影展深度安靜星光舞台活動(記者王文麟攝)

張孝全談起與角色的連結時說：「說實話，第一次看到劇本就非常喜歡，和導演碰面、聊過之後，他還是一樣充滿熱情與愛。」他舉例和沈可尚的關係，說道：「我們像三幕劇：起、承、轉、合，每一段都有我們討論、修正、流暢的過程。有時候場景沒一句台詞也有感覺衝擊，那才是真實」。

《深度安靜》圍繞一對夫妻因家庭事件、情感裂縫與世代距離所產生的張力；監製瞿友寧表示：「我們原本剪了三小時，最後剩下110分鐘，時空跨界、結構重疊，很神奇的是，很多人以為沒動(剪接)太多，但劇本的每個細節其實都在發聲。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國頂流吳亦凡驚傳獄中死亡 北京官方封口不談

謝侑芯進廁所30分鐘後身亡！ 黃明志口供曝光

粿粿、王子「裸擁照」流出？徵信社2疑點揭可能性

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

