深度留客 數位帳戶向超大戶招手

誰說數位帳戶是小資族的專利？永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」啟動大變革，2026年起上線全新分級制度，在原有的「大戶」等級上新增「大戶Plus」，不過要當「大戶Plus」恐沒那麼簡單，除平均財富達100萬元，還要單筆換匯達指定金額，或完成證券期貨交易，這也是國內數位帳戶首度向超大戶招手。

免到臨櫃開戶的數位帳戶，成為民營銀行爭取年輕客群的標配，目前仍以台新Richart的454萬戶穩居市場第一，國泰世華315萬戶居次，永豐DAWHO的211萬戶排名第三，公股行庫則以第一銀行iLeo表現最好，有212萬戶。

不過隨開戶高峰已過，加上詐案頻傳，在打詐的壓力下，數位帳戶成長面臨趨緩，金管會觀察，隨著滲透率升高，市場競爭模式從過去的「衝開戶」轉向「深度留客」，尤其年輕族群追求什麼都能在行動裝置上一次完成，涵蓋金融服務、生活支付到投資的需求。

從數位帳戶的用戶輪廓，也能看得出行為模式正在改變，年齡層集中在25～39歲為主，龍頭台新銀行以35歲以下最多，男女比例接近。剛接觸數位帳戶時，用戶多是以轉帳與帳單自動扣繳為主，但隨著功能漸齊，台外幣儲蓄、換匯、外幣定存，甚至是美股申購都有。

隨著小資慢慢長大，數位帳戶也不再全面向年輕客群，永豐銀行嘗試向「百萬大戶」招手，開出兩項條件，一是平均財富達100萬元，二是單筆換匯新台幣5000元以上，或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶，完成任一筆證券台股現貨交易成交，同時符合就能升級。

升級後的「大戶Plus」，延續1.5％活儲優利、換匯減分優惠，加碼DAWHO信用卡一般通路消費最高國內5％、國外6％現金回饋，每月帳單上限新台幣1000元，每年最多賺1.2萬元，不用刻意去記特定通路刷卡，才能賺好賺滿，基本上「無腦刷」就可以，另每月跨行提款或轉帳共30次免手續費，權益有感提升。

就算沒法當「大戶Plus」，一樣可以當「大戶」，只要平均財富達10萬元以上，或設定為信貸授權扣款帳號，或單筆換匯新台幣5000元以上，或綁定為永豐金證券交割戶並完成任一筆台股交易即可，DAWHO信用卡一般通路消費最高國內3.5％、國外4.5％現金回饋，每月跨行提款或轉帳共20次免手續費。

除了權益升級，永豐銀行強調DAWHO提供一站式整合存款、理財、房貸、信貸、換匯及證券等服務，更攜手永豐金證券推出「DAWHO×大戶投」，並結合定時定額存美股平台ShareShares、DA智選基金、ibrAin智能理財等多元工具，滿足數位原生世代投資理財需求，藉由全方位理財平台創造理財正循環。