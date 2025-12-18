深度節能有成 賴建信：今年節電目標提前達陣

經濟部次長賴建信今天(18日)出席能源論壇時指出，深度節能是賴清德總統二次能源轉型政策的重要一環，今年節電目標設定為103億度，政府多管齊下力推節能，已於12月12日突破105億度，提前達標。

平面媒體舉辦2025能源願景高峰論壇，探討能源轉型2.0的解方及行動。經濟部次長賴建信致詞指出，賴清德總統於2024年宣布二次能源轉型政策，聚焦發展多元綠能、深度節能。其中，多元綠能方面，正積極發展光電、離岸風電、地熱等綠能，近期會與內政部會銜公告大型建物裝置屋頂型光電相關規範，現在也在盤點2030年、2050年等階段的離岸風場開發，並與各部會做圖資套疊；另外，政府也已盤點出10大潛力先進地熱場址，要與傳統地熱開發多頭並進。

深度節能方面，賴建信強調，除了鼓勵大企業節能外，也透過輔導措施協助中小企業導入節能，並且要讓國民對於節電效果有感。他並當場宣布，今年的節電目標已於12月12日提前達標。賴建信說：『(原音)從去年賴總統宣布二次能源轉型，我們預計在今年年底我們需要達成的節電目標是103億度的電。到目前為止，我們已經超過了這個目標，在12月12日，我們就達到了105億度電。』

能源署主秘翁素真稍後表示，政府持續從四大面向推動深度節能，包括設定能源大用戶強制節電目標、提供中小能源用戶節能輔導及補助誘因推動節能，在民生方面則提供一級能效家電汰換補助、高效率家電貨物稅減免；同時，也要提升我國設備器具能效基準、推廣分級標示制度及節能標章、推動建築節能，由縣市共推節電與公正轉型。

翁素貞指出，政府自2024年起投入新台幣353億元，擴大深度節能，今年提前達到節電目標後，接下來重要的節電目標，包括2027年節電206億度，2030年則設定節電要達到330億度。