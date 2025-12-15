深度節電1.9億度 經濟部表揚36家標竿單位

▲今年節能標竿單位包括24家公、民營機構及12所國民中小學，合計36個單位，節電1.9億度，相當於4.7萬戶家庭一年用電量，等同360座大安森林公園1年的碳吸附量。（圖／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部為表揚節能績效卓著企業與推動能源教育績優學校，於今（15）日舉辦「114年節約能源表揚大會」，今年節能標竿單位包括24家公、民營機構及12所國民中小學，合計36個單位，節電1.9億度，相當於4.7萬戶家庭一年用電量，等同360座大安森林公園1年的碳吸附量。



經濟部表示，「深度節能推動計畫」自2024年啟動以來，政府持續引領企業落實深度節能，截至今年12月，累計節電已達104億度，相當於250萬戶家庭年用電，成果亮眼。



經濟部能源署進一步說明，今年獲獎單位更由數位化邁向 AI 智慧化與系統化改善，將能源管理從「人工經驗」提升至「科學數據」的精準掌控，展現智慧科技與跨領域整合的創新能力。



本屆獲獎的 6 家金獎，各自展現鮮明的節能亮點與特色。中鋼公司軋鋼一廠結合集團資源與內部研發量能，跨部門合作找出產線能源使用的關鍵因素，並導入AI 演算法預測與控制，有效降低能源耗用。



漢翔航空發動機事業處建置水、電、氣一體化的能源管理監控系統，即時警示與掌握設備運轉狀況，精準量測與節能效益驗證，實現高度專業且細緻的智慧製造管理。



華邦電子高雄廠自建廠初期即全面導入節電設計，推動數位治理並建立五大數位平台，整合能源、設備與生產資料，提升能源使用效率，並推動全員自主參與節能行動與提案，形塑企業內部節能文化。



鼎霖國際以智慧倉儲管理優化製程動線與加工排程，減少待機時間與人為錯誤，並導入能源監控系統及 ISO 50001 能源管理系統，讓企業從「憑感覺節電」轉型為「以數據掌握用電」。



高雄長庚醫院展現全院一致的節能決心，自高層提出提升空調末端風量的構想後，團隊歷時近半年測試，最終改採直流馬達風扇以增加風量、減少過度降溫，讓用電量下降約2至3成。



台北醫學大學推動「綠色實驗室」計畫，擴大節能措施至各實驗室場域，並整併空調冰水系統，導入智慧水泵控制與高效主機汰換，全面提升空調效能，此外，也將永續教育納入教職員必修學分，以多元作法推動節能與永續發展。

