深度解析2026藍營宜蘭、新竹縣選情！郭正亮看好他出線

隨著2026年地方大選腳步逼近，爭取代表國民黨參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲，16日赴國民黨中央進行協調，會後拍板，將於2月底前以民調方式決定最終參選人選。除宜蘭外，新竹縣長選戰同樣升溫。國民黨方面，現任新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩角逐提名；民進黨則以現任竹北市長鄭朝方聲勢最為看好，藍綠競逐態勢逐漸白熱化。對此，前立委郭正亮28日就表示，宜蘭國民黨除了內部整合外，還需處理其他勢力的合作空間，但整體而言，他個人較看好吳宗憲出線。

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》指出，相較宜蘭，新竹縣的整合問題更為嚴重。他直言，陳見賢身兼地方黨部主委，卻同時參與縣長初選，「這樣不就變成球員兼裁判？」質疑其角色是否適當，也直言相關傳聞滿天飛。不過，郭正亮也表示，後來了解後發現部分說法並非事實，並提到新竹縣議長曾出面說明，徐欣瑩當初參選立委時，地方曾有「選立委者不再選縣長」的默契，但徐欣瑩事後親自致電澄清，否認有此共識。

郭正亮認為，新竹縣與宜蘭縣其實有相似結構，地方派系常對現任立委投入縣長選戰產生反彈，形成「當了立委還要搶縣長」的輿論壓力，但他強調，這樣的形象並非事實，而是刻意被塑造出來，試圖將縣長人選限縮在地方系統內。

郭正亮指出，無論是宜蘭或新竹縣，國民黨都面臨地方派與立委之間的拉鋸，黨中央勢必要出面協調。其中，新竹縣的情勢最為關鍵，若整合稍有鬆動，「少一股力量，鄭朝方就是強勁對手」。至於宜蘭，郭正亮則認為，國民黨除了內部整合外，還需處理其他勢力的合作空間，但整體而言，他個人較看好吳宗憲出線。

