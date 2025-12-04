深情感謝回饋 高齡95歲陳伯伯捐贈板榮20萬

【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋榮民之家95歲高齡老榮民陳練伯伯，日前慷慨捐贈新臺幣20萬元，以感謝榮家對他的悉心照顧。他深情感謝榮家，表示他對照顧的滿意，也希望這筆捐款能夠為其他長輩帶來更多的便利與快樂。

板橋榮家陳桂美家主任表示，陳伯伯因體況退步，於114年9月份由安養區轉入失能養護區，在工作團隊有溫度的照顧下，讓他做出了令人動容的決定，慷慨捐贈新臺幣20萬元，以感謝榮家對他的悉心照顧。

《圖說》陳伯伯深情感謝榮家，表示他對照顧的滿意。〈板橋榮家提供〉

她指出，陳伯伯的善舉不僅是對服務的肯定，也為這個大家庭注入了更多的愛與希望。這一刻，大家共同見證了愛心的傳遞，也為榮民之家增添了更多的正能量，期待未來所有長輩都能在榮民之家度過更美好的時光。

陳桂美頒發感謝狀時，分享了陳伯伯的愛心故事，讓在場的所有長輩都感受到這份溫暖與愛心。並表示，該筆捐款將專款專用，用於榮家天主堂咖啡小站的相關設施，未來將為所有長輩的休憩與活動提供更好的環境。