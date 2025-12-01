深情男神鍾漢良《亦舞之城》追回舊愛秦嵐、陳妍希《狙擊蝴蝶》搭檔小19歲男星、王星越《暗影偵探》拆穿陰謀｜12月陸劇推薦（不斷更新）
【文／曾心奕】看完最近的夯劇《他為什麼依然單身》，也看到《梟起青壤》最新一集，鬧劇荒了嗎？別擔心！現在又有新一波陸劇陸續定檔，主打破鏡重圓的《亦舞之城》正熱播中，大談姐弟戀的《狙擊蝴蝶》也來了！本文整理出11月底、12月的陸劇片單，快看看自己對哪部最感興趣？
2025年十二月陸劇推薦1：《亦舞之城》
🍿《亦舞之城》線上看推薦：
開播時間：11月27日
主演卡司：鍾漢良、秦嵐
播出平台：Netflix
更新時間：每日更新1～2集
集數：28集
《亦舞之城》講述芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，與昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）意外重逢，兩人因年少誤會錯過彼此，如今心中仍有對方，最終馮睿決定放下心結，勇敢追愛，兩人破鏡重圓，譚思婷的芭蕾事業也延續下去。
2025年十二月陸劇推薦2：《暗影偵探》
🍿《暗影偵探》線上看推薦：
開播時間：11月27日
主演卡司：王星越、吳佳怡
播出平台：愛奇藝
集數：24集
《暗影偵探》背景設於1930年代的上海灘，女大生宿舍發生離奇死亡案，中央巡捕房探長關岑（王星越 飾）與熱愛偵探小說的陸以真（吳佳怡 飾）因此相識。兩人在追查真相的過程中，發現此案牽扯出17年前的女童綁架案。兩年後，陸以真成為女警，關岑成為上司，兩人重啟女童拐賣案，逐步揭開迷霧與噩夢。
2025年十二月陸劇推薦3：《即刻上場》
🍿《即刻上場》線上看推薦：
開播時間：11月29日
主演卡司：胡先煦、周依然、何藍逗、加奈那、李樂、黃婷婷
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新1～2集。
集數：24集
《即刻上場》講述君安律師事務所首次啟動「識君計畫」，七位實習生經過嚴苛選拔後，進入北京總部，展開三個月的職場挑戰。隨著案件類型增多，他們逐步以律師身分直面真實社會、人性與人生困惑。最終，實習生們領悟到淘汰與勝利皆非終點，重要的是，對法律的熱愛與初心。
2025年十二月陸劇推薦4：《天書黎明》
🍿《天書黎明》線上看推薦：
開播時間：11月30日
主演卡司：李宏毅、蘇曉彤、余承恩
更新時間：會員每日更新2集。
集數：30集
《天書黎明》講述少年符生（李宏毅 飾）因醫術非凡，讓百姓對他又愛又怕。他因百醫之死，被誤認為凶手，而城主之女文珏（蘇曉彤 飾）與百戲傳人顧天（余承恩 飾）也捲入其中，三人結伴尋找真相，不料詭異的事件頻發，讓一切變得越來越複雜。
2025年十二月陸劇推薦5：《時差一萬公里》
🍿《時差一萬公里》線上看推薦：
開播時間：12月1日
主演卡司：羅晉、任素汐、周游、胡杏兒、王子川
播出平台：Mango TV
集數：40集
《時差一萬公里》講述曾是人氣財經主播的張冉（任素汐 飾）因不甘於平淡的海外生活，決定回國轉型成搞笑網紅，但沒想到比她更早爆紅的，是做裝修的老公付玉東（羅晉 飾）。夫妻倆一邊開啟「打怪之旅」，一邊找回出初心和愛。
2025年十二月陸劇推薦6：《狙擊蝴蝶》
🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：
開播時間：12月4日
主演卡司：陳妍希、周柯宇
播出平台：WeTV
集數：30集
《狙擊蝴蝶》講述岑矜（陳妍希 飾）陷入人生低谷時，接到曾資助過的鄉村少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話。她陪李霧完成學業，李霧也陪她走出離婚陰霾。兩人在相處中互相影響，也漸漸產生情感，雖雙方曾一度分離，但六年後，在李霧的勇敢下，岑矜終於選擇誠實面對這段情感。
以上就是近期已經定檔的陸劇，之後若有其他消息，將持續更新。
