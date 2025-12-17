《深情眼》張予曦美腿太犯規！親授5招「懶人瘦腿法」，每天10分鐘按出漫畫腿

（圖／取自 張予曦 微博）

張予曦因飾演陸劇《深情眼》女主角「葉濛」，憑藉著一張精緻如洋娃娃的混血感臉蛋，以及清冷又帶點柔和的獨特氣質，瞬間圈粉無數。除了逆天顏值，張予曦那雙筆直纖細的「少女漫畫腿」更是全網焦點！許多粉絲紛紛敲碗求教學，究竟要如何才能練出那種毫無贅肉、線條流暢的美腿？寵粉的張予曦大方公開了自己的私藏秘訣，不需要去健身房，只要每天睡前堅持這套「懶人瘦腿法」，妳也能按出令人羨慕的女團腿！

《深情眼》張予曦「懶人瘦腿法」：小腿拉伸練習，拉出修長線條

這是一個非常基礎但重要的暖身動作，能幫助延展緊繃的小腿肌肉。

動作：找一面牆，雙手扶牆支撐身體，雙腳呈現弓箭步站姿。後腳腳跟緊貼地面，身體重心微微向前壓，感受後小腿肚有明顯的拉伸感。

效果：有效拉長肌肉線條，改善因久坐或走路姿勢不良造成的蘿蔔腿，讓腿型視覺上更修長。

（圖／取自 張予曦 小紅書）

《深情眼》張予曦「懶人瘦腿法」：虎口深層推壓，疏通堆積脂肪

利用手部的力量，針對小腿肚進行大面積的放鬆。

動作：坐在瑜珈墊上，單腿屈膝。雙手虎口張開，虎口處緊貼小腿肚下方，由腳踝往膝蓋方向，稍微用力地向上推壓按摩。

效果：這個動作能幫助疏通淋巴，代謝掉堆積在小腿的廢物與水腫，是消水腫的第一步。

（圖／取自 張予曦 小紅書）

《深情眼》張予曦「懶人瘦腿法」：大拇指點按擊退頑固肌肉

針對比較僵硬的小腿肌群，進行更深層的點按刺激。

動作：維持屈膝坐姿，雙手大拇指交疊或並排，按壓在小腿肚後方中央的肌肉線上（承山穴附近），由下往上進行點按或畫圈按摩。

效果：能精準放鬆深層肌肉，軟化僵硬的塊狀小腿肌，對於改善「肌肉型小腿」特別有效。

（圖／取自 張予曦 小紅書）

《深情眼》張予曦「懶人瘦腿法」：擰毛巾按摩法徹底放鬆腿部線條

這是張予曦的獨門秘技，動作就像在擰乾毛巾一樣。

動作：雙手像握住毛巾一樣包覆住小腿肚，雙手反方向用力扭轉（一手向內、一手向外），從腳踝處慢慢往上「擰」到膝蓋下方，重複多次。

效果：透過扭轉的動作，能全方位放鬆緊繃的筋膜與肌肉，讓腿部線條變得更柔和順暢。

（圖／取自 張予曦 小紅書）

《深情眼》張予曦「懶人瘦腿法」：滾輪神器加強循環不費力

最後一步，利用工具來達到事半功倍的效果。

動作：使用帶有滾輪的按摩器（或刮痧板），在小腿肚與大腿內外側進行來回滾動。

效果：滾輪能更均勻地刺激穴道與經絡，加強血液循環，幫助消除運動後或久站一整天的腿部疲勞，讓雙腿恢復輕盈感。

（圖／取自 張予曦 小紅書）

