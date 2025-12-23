深挖殺人動機！張文名下4帳戶無異常 2年母資助82萬元

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。 圖：警方／提供

[Newtalk新聞] 張文19日於北車中山一帶隨機殺人引起軒然大波，近日台北市警局開始調查張文的金流，發現其實沒有異常狀況，其帳戶主要匯入金額都是來自他母親，除了這2年多來每季匯的3萬元生活費外，還曾匯了10萬與45萬元兩筆大額款項，近兩年光是母親的資助就高達82萬元。

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。昨日起警方也在週一金融機構上班後，著手調閱張文曾使用過的金融資料，發現在他總共有4個帳號，主要帳戶為中華郵政，除帳戶外還有一張簽帳金融卡。

廣告 廣告

警方發現張文的金流很簡單，除了他當保全時的薪水儲蓄外，張文母親在2023年開始，每年的1、4、7、10月，每季匯3或4萬元給張文；還在2023年3月時單筆匯了45萬元，去年12月底至今年1月初之間，陸續匯出4筆共10萬元給張文，母親的資助金額總共為82萬元，在犯案前一天，他的中華郵政帳戶中只剩下39元。

另外3個帳戶，元大則是他擔任保全時期的薪轉戶，離職後帳戶已經清空；台銀帳戶從開戶後，只存放7千元就再也沒動過；中信帳戶有開活存與外幣買賣功能，近年來沒任何交易紀錄。不過2年來張文還陸續有以現金方式存錢進入中華郵政的戶頭，警方不排除他還有打零工，以現金方式領薪水，將近一步調查。

外傳張文的家庭背景小康，父親是退休竹科工程師，母親則是在傳統產業擔任會計，哥哥在高雄當工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資，雖然父母向警方表示已與兒子約2年未曾見面或聯絡，平時並不清楚近況，但收到張文沒繳納停車費或驗車費的通知時，主動匯錢接濟兒子。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

警所長哽咽「不是殉職才值得尊敬」石明謹：裝備不全就不該去現場 去了沒用又危險

從北車到中山1小時！為何沒能阻止張文行兇？台北市警局揭關鍵