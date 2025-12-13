深挖特朗普MAGA運動背後的政治派系

（德國之聲中文網）特朗普再次擔任美國總統還不到一年，卻已經成功讓這個國家天翻地覆。華盛頓在11月發布的新國家安全戰略，重新定義了美國外交政策的目標。

美國的長期伙伴——比如歐洲——不得不認識到，美國的支持不再是理所當然，而是只有在商人特朗普認為能為美國達成一筆好交易時才會提供。正如他的口號所言：“美國優先”，或者像他2016年首次競選時的標語那樣：“讓美國再次偉大”（MAGA）。

在內政方面，自2025年1月20日特朗普就職以來，許多事情也發生了變化。移民局（ICE）的蒙面特工將人從汽車中拖出，或直接在街頭逮捕。對於那些抗議聲高的城市，總統派出國民警衛隊。媒體如果報道的內容不合特朗普心意，就會被他起訴或在網上公開羞辱。政府機構已全面取消促進殘疾員工包容性或推動企業多元化的措施（即所謂的DEI項目）。

多元化被視為自由主義，或者“覺醒”（woke）——而這些價值觀被美國總統及其支持者視為眼中釘。MAGA不僅僅是一個口號，它是一種世界觀。而且，MAGA運動並不是一個統一的整體。不同的派系有不同的核心訴求。特朗普作為總統是前台人物，但在MAGA意識形態背後，是眾多強大的團體和個人在為各自的利益而戰。

保守派智庫：傳統基金會

傳統基金會是一家總部位於華盛頓特區的右翼民族主義智庫，自稱致力於推動“基於自由市場經濟、最小化政府、個人自由、傳統美國價值觀以及強大國防的保守政策”。它還提出了“2025計劃”（Project 2025），這份在2023年發布的方案文件闡述了一位保守派美國總統如何重塑政府。

“2025計劃”設想了一個大幅縮減的政府，員工可以更容易被解雇，總統擁有更多個人權力。盡管特朗普在競選期間強調自己與該計劃無關，但在上任後，他將其中許多理念付諸實踐。作為提高政府效率的DOGE倡議的一部分，數千名政府雇員被解雇。特朗普還希望進一步擴大自己的權力。他直接無視法院關於驅逐出境等問題的裁決，並希望能夠解雇那些他不喜歡的政府機構負責人。

特朗普政府中的一些成員，如新聞發言人卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）和管理與預算辦公室主任拉斯·沃特（Russ Vought），此前曾在傳統基金會工作。沃特甚至是“2025計劃”的主要策劃者之一。傳統基金會還為2024年夏季舉行的共和黨全國代表大會捐贈了100萬美元（約85萬歐元），該大會正式確認並慶祝特朗普成為總統候選人。

宗教團體：福音派基督徒

這份“2025計劃”還提出，必須進一步限制墮胎權。而對這一議題更為關注的群體是福音派基督徒，他們多年來一直是特朗普最忠實的支持者。特朗普公開承認自己喜歡在女性隱私部位動手，並且結過三次婚，生了五個孩子，但這並不影響他們的支持，因為他們看重的是特朗普推動他們信仰的議題。

2020年秋季，在總統選舉前幾周，特朗普提名了一位以反對墮胎著稱的最高法院法官。2022年6月，最高法院以六名保守派法官的多數（其中三人由特朗普任命）推翻了全國範圍的墮胎權。從此，各州自行決定是否允許墮胎以及在何種條件下允許。福音派基督徒在美國是一個強大的游說群體，其中絕大多數人投票支持共和黨。因此，特朗普在墮胎等議題上絕不會與他們對立。

另一個可能受福音派影響的舉措是任命國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）。這位福音派基督徒曾自稱“基督戰士”，將跨性別者排除在軍隊之外，並據媒體報道，贊揚過一位牧師反對女性選舉權的言論。批評者認為，隨著福音派對美國政府影響力的增強，政教分離正面臨威脅。

商界：億萬富翁和博主

特朗普的許多理念似乎受到博客作者兼軟件開發者柯蒂斯·亞爾文（Curtis Yarvin）的啟發。他認為民主制度已經過時，國家應該像企業一樣由CEO管理。選民將不復存在，取而代之的是擁有“解約權”的客戶。誰如果對“老板”（即政府）不滿意，可以選擇搬走。特朗普甚至在2024年選舉前開玩笑說，如果人們這次投票支持他，以後就不必再投票選舉了。

將加沙地帶改造成度假天堂的想法也來自亞爾文。2024年4月，他提出驅逐加沙的巴勒斯坦人，並將該地區改造成豪華度假區。2025年2月，特朗普提出將加沙打造成“中東的裡維埃拉”，與此不謀而合。

出生於德國的億萬富翁、PayPal創始人彼得·蒂爾（Peter Thiel）也認為民主效率低下。他在2016年競選期間通過各種方式為特朗普捐贈了125萬美元（約100萬歐元）。2024年，他沒有為任何政治競選捐款，但此前投入了大量資金——例如為JD·萬斯（JD Vance）的參議院競選捐贈1500萬美元（約1300萬歐元）。萬斯在參議院的成功最終讓他獲得副總統職位，這對蒂爾來說是一筆明智的長期投資。

蒂爾的理念和理想，例如政治應讓企業和科技公司任意自由行事，也反映在美國政府的政策中。例如，萬斯最近批評了歐盟的《數字服務法》（Digital Services Act），該法令可能導致社交平台X面臨數以百萬計的罰款。

