深植勞動概念校園巡迴列車抵雲林麥寮高中，吸引上百位學生參與。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

勞動部推動「一一四年度深植勞動概念–校園巡迴列車」十一日抵達雲林縣麥寮高中引導學生認識勞動權益、職場安全與生涯規劃，吸引上百位學生參與。勞動部長洪申翰、立委劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、多位議員及校長吳政憲等人，共同舉行啟動儀式，象徵勞動權益知識深植校園。

洪申翰部長表示，透過劇團演出將正確職場觀念與權益保護知識傳遞給下一代，並與在校師生一同欣賞兒童劇團演出「打工完全攻略」，透過生動活潑的戲劇表演形式，讓年輕學子注意求職陷阱，也可輕鬆掌握基本勞動平權概念，現場結合有獎徵答更得到學生熱烈迴響。

廣告 廣告

劉建國說，台灣產業正快速轉型，AI、智慧製造、綠能、工程及傳統產業升級都需要具備專業能力與安全意識的青年。麥寮地區擁有重要工業與製造能量，學生未來進入相關產業的可能性高，更需在校園階段就具備職場安全與權益觀念。

強調，勞動教育對青年而言非常關鍵，因「懂得保護自己的人，才能在職涯走得長遠」。職場安全、工時規範、勞動契約等觀念，若能在學生時期就被理解，有助於避免日後工作上遇到風險。青年是台灣最珍貴資產，讓年輕人擁有安全、有保障、有前景的職涯，政府就必須從校園開始投入。感謝勞動部與學校共同推動勞動教育帶入校園，讓更多年輕人具備正確勞動知識，為人生與職涯打下穩固基礎。