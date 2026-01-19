深海之境2.0特展 沉浸式探索深海奧秘

記者劉昕翊／綜合報導

繼首展創下近8萬人次參觀氣勢後，國立海洋科技博物館即日起至4月6日升級推出「深海之境2.0」特展（如圖，海科館提供），透過呈現深海幽暗情境、活體生物展示、多媒體裝置、光影效果及水下機器人實體展件等多元形式，打造一場從神祕黑暗水域直達科學最前線的沉浸式旅程，邀民眾一同探索深海的獨特與奧秘。

「深海之境2.0」特展沿襲首展深海特色，設計脈絡清晰的5大主展區，觀眾將依序透過「深海水族箱」，揭開深海生命在極端環境中進化出的奇異形體，看生物如何用微光與耐力對抗永夜。進入「標本實驗室」窺見科學家細緻的標本製作及保存工藝；在「水下考古時空膠囊」中認識珍貴的水下文化遺產；接著在「探勘深海世界」區域，藉由高科技儀器輔助，親眼看到ROV水下潛水機器人實體展件，體會其如何協助人類進行深海前線研究；最後則以「深海探奇筆記」，追隨研究者足跡，感受知識從未知中誕生的過程。

海科館長王明源表示，此次特展的亮點之一，在於著重呈現深海科學家研究工作桌情景與生動故事，引導觀眾從不同以往的角度，深入了解科學家如何探究深海與人類的奧秘關係。

