深海尋寶 肉食性海綿動物現蹤南冰洋
全球最大規模的海洋生物探索計畫「海洋普查」，公布了一批新物種，發現地點就在南極洋與南大西洋交會處，豐富的地形，包括海底溫泉系統，孕育中各種不尋常的動物，包括一種外表相當夢幻而且無害的肉食性海綿。
晶瑩剔透的白色圓球，可愛的外表，其實並非善類。「海洋普查」團隊成員 克里斯托博：「白色的球體就像乒乓球一樣，這些球狀物被鏡狀突起覆蓋住，這些鏡狀突起就像鉤子，就像魚鉤一樣 用來捕捉獵物。」
這種肉食性的海綿，有個恰如其分的別稱 死亡之球，是全球最大規模的海洋生物探索計畫「海洋普查」，最新公布的新物種之一，發現地點就在火山與冰雪交會的南極洋海底。「海洋普查」科學部門主管 泰勒：「它是在南極洋與南大西洋交會處，兩大水體的交會點，意味著你會看到，各種不尋常的動物。」
在這片海域，有壯觀的珊瑚花園、巨型海葵和深海章魚，科學家還發現了新的海底溫泉系統，孕育出各種奇特的生命。「海洋普查」團隊成員 奈：「我們發現了新的海星和海綿物種，以及小型甲殼類動物，包括端足類和等足類在內的，以及新的軟體動物和多毛類動物。」
這些新物種的發現，顯示深海中仍蘊藏著龐大的生態寶藏，了解牠們的獨特生存條件，或許將成為保育與氣候研究的重要依據。
