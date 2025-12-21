「深海巨鯊3」撂倒美俄！陸機器人戰群雄 奪「未來運動會」冠軍

以科技競賽為主題的第2屆「未來運動會」，17日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，由大陸本土研發的機器人「深海巨鯊3」，在「格鬥機器人」比賽中獲得冠軍。

深海巨鯊3。（圖／翻攝《央視》）

《央視新聞》報導，這場機器人比賽17日至23日在阿布達比登場，吸引來自美國、俄羅斯、白俄羅斯、印度等國家和地區的16支頂尖隊伍參賽。其中由大陸自主研發的機器人「深海巨鯊3」，憑藉先進設計和靈活操作，在比賽中連續直接擊倒對手，最終奪得冠軍。一名裁判驚嘆表示，「深海巨鯊3的反應速度和力量控制都非常出色，讓對手幾乎沒有還手機會。」

根據資料顯示，「深海巨鯊3」重達110公斤，最高奔跑時速28公里，馬達轉速最高可達每分鐘1萬轉。而機身及部件採用模組化設計，可確保機器人一旦出現故障時，能在短時間內修復。

大陸近年大力扶植機器人產業，今年曾先後舉辦「機器人馬拉松」、「機器人運動會」等賽事，至於阿聯「未來運動會」宗旨是希望透過「實體數位融合運動」（phygital sports），匯聚精英俱樂部、運動員和遊戲玩家，在融合現實運動技能與先進遊戲技術的尖端競技賽事中展開角逐。

