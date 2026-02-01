深海採礦爭議升溫！美推動開發216億資金湧入 科學界與40國示警不可逆風險

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《德國之聲》（DW）報導，如今有數億美元流向海底採礦相關領域，企圖從海底開採鎳、鈷和銅等等，用在電池或其他工業用途，儘管目前僅探索不到十萬分之一的海床。

根據白宮新聞稿，川普在去年4月24日簽署行政命令《釋放美國離岸關鍵礦產與資源》，要求加速深海礦產探勘與許可流程，視其為確保美國供應鏈安全，並與中抗衡的手段。《德國之聲》指出，全球已有超過20家金融機構公開表示，不會資助深海採礦，因為科學家指出，這種活動可能對海洋生態系統造成不可逆轉的傷害。不過仍阻止不了熱錢湧進相關領域，目前已投入至少6.84億美元（約216億台幣）。報導指出，目前已探知的海底金屬中，包含錳佔比約28%、約6.2%的鐵、1.3%的鎳等等。

科學家強調，深海是地球上生態最脆弱且最不為人知的領域，已知物種中約九成仍未有正式名稱。深海沉積物上的多金屬結核需經歷數百萬年才能形成，一旦被採集，將造成實質與長期的棲地破壞。一項由深海採礦企業 The Metals Company（TMC）資助的研究也指出，在太平洋進行的試驗採礦已使海床生物量與生物多樣性下降超過三分之一，對深海生態的影響遠比預期更為嚴重。

在美國大力推動深海採礦做為未來關鍵礦產來源的同時，也有約40個國家宣布暫停此做法，包括聯合國海洋特使在內的多方人士呼籲至少十年的暫止期，主張仍須妥善評估環境風險。DW也揭露，甚至有一些公開支持「暫停深海採礦」的國家，其公共基金與退休金仍透過私募基金投資相關企業，引發問責爭議。

