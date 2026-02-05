《深海的小波》立體書繪畫展可愛登場 原創角色帶領孩童探索海洋奧秘

弘光科大老師宋智皓個人創作展《深海的小波》作品。（深波分館提供）





由弘光科技大學文化設計與行銷系老師宋智皓策劃的《深海的小波》繪畫展，即日起至5月31日於臺中市立圖書館沙鹿深波分館一樓兒童閱覽區溫馨登場。展覽以原創角色「小波」為主角，從臺中港啟航，帶領大小朋友一同潛入神秘而繽紛的深海世界，展開一場結合藝術與教育的海洋探索之旅。

臺中市立圖書館沙鹿深波分館主任許栘綻（右）指出，弘光科大老師宋智皓（左）所策劃《深海的小波》繪畫展，是一場結合藝術與教育的海洋探索之旅。（深波分館提供）

本次個展透過生動細膩的繪畫作品，呈現小波旅途中所遇見的奇特海洋生物與多變的深海環境，不僅介紹海洋保育的重要議題，也引導孩子們認識海洋中仍有許多尚未被發現的生命與未知領域。展覽以創意繪畫為主要表現形式，結合角色設計與視覺藝術，透過趣味且富互動性的呈現方式，讓小朋友在欣賞作品的同時，輕鬆學習海洋生態知識，並培養關懷環境與保護自然的意識。

《深海的小波》繪畫展在臺中市立圖書館沙鹿深波分館一樓兒童閱覽區溫馨登場。（深波分館提供）

策展人宋智皓指出，小波誕生於「鯨落」的意象之中，由人造物質與深海自然環境交織而成，象徵其既是生態系的一部分，也承載著人類文明留下的痕跡。透過這個獨特角色，希望孩子們能在藝術欣賞中，自然而然地理解海洋保育的重要性，並對深海中尚未被發現的神奇生命產生好奇與尊重。

此外，展區特別規劃互動體驗，運用紅色濾色片引導觀展者從不同視角探索展場。透過照映展區各個角落，觀眾將發現小波游過之處所隱藏的驚喜，藉此重新思考人造物與自然環境之間的關係，以及人類與海洋的連結。

家長帶著小朋友觀賞弘光科大老師宋智皓個人創作展《深海的小波》作品。（深波分館提供

臺中市立圖書館沙鹿深波分館主任許栘綻表示，圖書館長期致力於與各界合作，打造在地藝文交流的平台。「此次與弘光科技大學攜手合作，不僅提供師生展現創作成果的舞台，也讓藝術走進社區，豐富市民的文化生活，同時為兒童閱覽區增添更多教育意義與藝術氛圍。」

《深海的小波》繪畫展將展出至5月31日，誠摯邀請對藝術創作、海洋教育及兒童繪本有興趣的民眾蒞臨參觀，一同感受藝術與教育交織的創新魅力，陪伴孩子們透過小波的視角，探索深海的奇幻世界。另配合展覽，沙鹿深波分館也將於3月29日上午10點舉辦兒童節主題活動，邀請喜愛立體書製作的市民朋友踴躍參與。

