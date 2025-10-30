「深海閻王」猥褻女童入獄又侵害14歲少女 二審獲輕判6月

2016年，綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖，和自稱朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋比武，卻慘遭設局砍斷腳筋，躍上新聞版面，而歷經此風波後，王毓霖轉往基隆某國小教授柔術，未料2021年，王毓霖被指控猥褻國小女童，判刑1年6月定讞入獄服刑，王毓霖還因為上網認識14歲少女並性侵，一審被判刑9月，案經上訴，今（30）日高等法院二審改判6月。可上訴。

綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖涉嫌性侵14歲少女，二審法官認為王毓霖有悔悟，犯罪後態度尚可，因此改判9月徒刑。（圖／翻攝當事人臉書）

根據士林地檢署起訴書，44歲的王毓霖透過交友軟體，結識一名14歲少女，他明知對方未成年，卻於2023年5月20日，在北投運動中心和少女發生性關係，少女返家後告知家人，由家人陪同報警。

少女表示，有告訴王毓霖自己的年紀，交友軟體上也有顯示年齡，刑事警察局採驗少女的生殖器和貼身衣物，檢出和王毓霖相符的DNA。士院認為王毓霖明知少女思慮不成熟，無完足的性自主能力，卻為滿足自己情慾，第一次見面就發生性關係，對少女的身心、人格發展造成不良影響，應予譴責。

一審期間，王毓霖坦承犯行，王也在日監服刑前，請家人帶15萬元彌補少女的損害，但因少女的家屬沒到庭，調解未成。士院認為王有悔悟，犯罪後態度尚可，因此判他9月徒刑。案經上訴二審，高院審理期間，由於王毓霖已和少女、少女父親成立調解，並履行完畢，高院認為量刑因子變動，因此撤銷原判決，改判6月徒刑，可上訴。

性侵案曝光後，王毓霖於同年6月1日在臉書發文喊冤，隨後開車到北市士林一處釣蝦場對面，企圖燒炭自殺，所幸親友報警，警方透過定位找到他並送醫救回。

王毓霖除了被控性侵未成年少女，也被控猥褻國小女童判刑入獄，最知名的爭議就是他和自稱朱元璋的後代朱雪璋比武，反被設局遭砍斷腳筋。（圖／翻攝當事人臉書）

除此之外，王毓霖也被指控猥褻國小女童，2021年4月，他將年僅12歲、小六的女童留下收拾教室，並將女童抱到自己大腿上，親吻女童臉頰及嘴唇。女童事後提告，王男辯稱當時兩人在玩，否認有猥褻故意。但法院在女童嘴唇、臉頰採集到王男的DNA檢體，加上女童事後對家長的陳述，證明女童當時不願意與老師有親密接觸，因此2023年10月，最高法院判處王毓霖有期徒刑1年6月定讞，王男因此入獄服刑。

而王毓霖最早爭議，緣於2016年，他在臉書上發布比中指照片，惹惱自稱朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋，朱男以「切磋武藝」為名，邀約王男到道館比武，卻事先安排20多人埋伏，並指示員工遮住監視器。當王男進入道館後，朱男將大門反鎖，眾人持刀械毆打王男等人，朱男最後更砍斷王男腳筋。此案朱男被依重傷害罪判刑6年定讞，雖一度畏罪潛逃至中國大陸，但最終被逮捕歸案；王男則提起民事訴訟，二審判決朱男夫婦須賠償115萬元確定。

