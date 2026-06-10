深海驚悚鉅作《逃出鯨吞》 窒息倒數60分鐘大銀幕終極求生

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電影《逃出鯨吞》全球同步釋出首支預告與海報。（圖／二十世紀影業提供）

二十世紀影業強勢打造的深海求生驚悚電影《逃出鯨吞》（WHALEFALL），將於今年十月震撼全台大銀幕！今（10日）全球同步釋出首支預告與海報，日前主角奧斯汀亞伯拉罕與編導布萊恩達菲爾德於洛杉磯戲院舉辦4DX預告搶先看活動，其窒息感滿點的沉浸式幽閉恐懼與極致寫實體感，隨即引爆全球媒體熱烈討論。

本片預告以亡父對兒子的感人對白貫穿核心。（圖／二十世紀影業提供）

本片改編自丹尼爾克勞斯的同名暢銷生存小說，並由《暗夜異劫》新銳導演布萊恩達菲爾德編導、金獎製片布萊恩格雷澤製作，集結奧斯汀亞伯拉罕、喬許布洛林、伊莉莎白蘇與艾蜜莉路德等實力派卡司同台飆戲。

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《逃出鯨吞》充斥窒息感滿點的沉浸式幽閉恐懼與極致寫實體感。（圖／二十世紀影業提供）

預告以亡父對兒子的感人對白貫穿核心：「我能教你所有技能，也能給你所有工具，讓你成為你想成為的人，做你想做的事，到關鍵時刻...你就知道該怎麼應變，倖存者才能存活。」伴隨驚心動魄的磅礡配樂，父親生前的生存教誨化為黑暗深海中的唯一救贖。

本片堪稱「海底版《絕地救援》遇上《127小時》」，將帶領觀眾在極端絕境中面對心魔、找回生存意義。《逃出鯨吞》將於今年十月震撼全台大銀幕。《逃出鯨吞》

首支前導預告：

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